Roland Lescure prévient : « ma confiance au gouvernement Barnier ne sera pas automatique »

Dans un contexte politique tendu, Roland Lescure, ministre de l’industrie démissionaire , a annoncé qu’il ne donnerait pas une confiance « automatique » au nouveau gouvernement dirigé par Michel Barnier. Se positionnant comme une figure de l’aile gauche de la majorité présidentielle, Lescure a posé des conditions claires quant à son soutien.

Lors d’un entretien accordé à Libération le 9 septembre 2024, il a évoqué ses « lignes rouges », principalement axées sur la politique migratoire. Il s’est montré critique envers certaines propositions portées par Barnier lors de la primaire des Républicains en 2021, notamment l’idée d’un moratoire sur l’immigration et la suppression de l’Aide médicale d’État (AME). Selon lui, il est crucial de préserver l’immigration économique, qu’il considère comme une « chance pour la France et une nécessité », surtout face aux besoins du secteur industriel. « Dans les dix ans à venir, nous aurons besoin d’un million d’emplois dans l’industrie, et une partie viendra de l’immigration régulière », a-t-il affirmé.

Lescure a également exprimé son refus de voir le nouveau gouvernement adopter des mesures issues du programme du Rassemblement National (RN). « Si on doit aller piocher dans le programme du RN, ce sera sans moi », a-t-il prévenu.

Réélu député, Roland Lescure occupe désormais le poste de vice-président de l’Assemblée nationale, une position qu’il considère comme stratégique pour construire des ponts entre les Républicains des deux bords. Cependant, malgré son rôle important, il demeure ferme sur ses positions concernant le gouvernement Barnier et l’immigration.

Alors que Michel Barnier poursuit la formation de son gouvernement, Lescure se montre vigilant quant aux orientations politiques qui seront prises dans les prochains mois.