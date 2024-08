RMC licencie de Mehdi Ghezzar pour propos Inacceptables

La station de radio RMC a annoncé qu’elle mettait fin à sa collaboration avec Mehdi Ghezzar, chroniqueur de l’émission « Les Grandes Gueules », à la suite de propos qu’il a tenus sur une télévision algérienne. Alain Marschall, l’animateur de « Les Grandes Gueules » depuis 2004, a annoncé la nouvelle lors de l’émission de ce mercredi.

Selon Marschall, les commentaires de Ghezzar sur la chaîne AL24 news étaient jugés « inacceptables » et ne représentaient pas les valeurs de RMC ni de l’émission. Ghezzar avait critiqué le gouvernement marocain, l’accusant d’être manipulé par un « régime sioniste » et avait porté des accusations sévères contre le conseiller du roi, André Azoulay, ainsi que contre le Maroc, le qualifiant d' »État voyou. »

Ces propos ont suscité un vif débat, avec des réactions notables de figures politiques comme Éric Ciotti, qui a qualifié les commentaires de Ghezzar d’antisémites et « ignobles », exprimant son soutien total à André Azoulay. Bruno Tertais et Dominique Reynié, deux autres personnalités académiques, ont également critiqué la chaîne AL24 et les déclarations de Ghezzar pour leur ton jugé antisémite.

La controverse intervient dans un contexte de tensions accrues entre le Maroc et l’Algérie, notamment autour de la question du Sahara occidental. La France a récemment soutenu un plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, ce qui a exacerbé les tensions avec Alger.

Les déclarations de Ghezzar ont été retirées de la plateforme YouTube d’AL24 News, mais des extraits continuent de circuler sur les réseaux sociaux, alimentant la polémique autour de ses prises de position controversées. RMC a choisi de se distancer clairement de ces propos, mettant un terme définitif à la collaboration avec le chroniqueur.