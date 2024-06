Rishi Sunak critiqué pour avoir écourté sa présence aux commémorations du Débarquement

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a suscité une vive controverse après avoir abrégé sa participation aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement pour enregistrer une interview télévisée. Sunak, en pleine campagne électorale, a reconnu son erreur sur les réseaux sociaux, déclarant : « Après la fin de l’événement britannique en Normandie, je suis rentré au Royaume-Uni. Avec le recul, c’était une erreur de ne pas rester plus longtemps en France, et je m’en excuse. »

Présence et absence aux commémorations

Rishi Sunak a assisté à une cérémonie plus tôt au mémorial britannique de Ver-sur-Mer, mais il a été notablement absent de la commémoration internationale à Omaha Beach. Cet événement, dirigé par le président français Emmanuel Macron, rassemblait des leaders mondiaux comme le président américain Joe Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le gouvernement britannique était représenté par le ministre des Affaires étrangères David Cameron et le ministre de la Défense Grant Shapps. Le leader travailliste Keir Starmer, favori pour les élections du 4 juillet prochain, était également présent.

Controverse de campagne et excuses

Le départ prématuré du Premier ministre a suscité surprise et critiques au Royaume-Uni, un des principaux artisans du Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Face aux réactions négatives, Sunak a expliqué que son retour avait pour but d’enregistrer une interview pour l’émission Tonight d’ITV, qui sera diffusée la semaine prochaine. Cette décision, motivée par la campagne, s’ajoute à ses difficultés politiques, le parti conservateur étant à la traîne face au parti travailliste d’environ 20 points dans les sondages récents.

En plein tourmente, Sunak a également été accusé de mensonge lors d’un débat, où il a affirmé que Starmer envisageait d’augmenter les impôts des ménages. De plus, l’apparition du nationaliste anti-immigration Nigel Farage menace de capter une partie de l’électorat conservateur.

Honorer les vétérans malgré les turbulences politiques

Sunak a souligné l’importance de l’anniversaire du Débarquement, déclarant : « Cet anniversaire devrait être dédié à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays. La dernière chose que je souhaite, c’est que les commémorations soient éclipsées par la politique. » Il a mis en avant son engagement envers les anciens combattants, notant que c’était un honneur de représenter le Royaume-Uni lors des événements à Portsmouth et en France au cours des deux derniers jours.

Cependant, ses actions ont provoqué l’indignation de personnalités politiques et militaires, éclipsant ce qui aurait dû être une commémoration solennelle des historiques débarquements de la Seconde Guerre mondiale. Alors que Sunak lutte pour maintenir sa position avant les élections cruciales, son départ prématuré des événements du D-Day est devenu une question controversée dans une campagne déjà difficile.