Rima Hassan participe à une manifestation pro-Hamas en Jordanie : Caroline Yadan demande la levée d’immunité

Sur le cas @RimaHas ⤵️

Je vais personnellement me charger non seulement d’un nouveau signalement au Procureur sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour provocation à la haine raciale et apologie du terrorisme mais également d’une demande de levée de… https://t.co/CcXjkkwDuQ