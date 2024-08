Rima Hassan honore la résistance palestinienne en portant le thobe traditionnel de l’Intifada

Sur sa page X, l’eurodéputée LFI Rima Hassan a partagé une photo d’elle vêtue du thobe traditionnel, un symbole de la résistance palestinienne. Ce vêtement, brodé de motifs représentant les villages d’Hébron, porte une forte signification historique, notamment liée à la première Intifada qui a éclaté en 1987.

La Robe traditionnelle palestinienne (le thobe) de l'Intifada.

Brodée avec des motifs des villages d'Hébron après le déclenchement de la première Intifada en 1987, les Palestiniens n'avaient plus le droit de hisser leur drapeau (c’est d’ailleurs à ce moment que la pastèque sera… pic.twitter.com/Iv6jgOdEP6 — Rima Hassan (@RimaHas) August 18, 2024

Dans sa publication, Rima Hassan a expliqué que, durant cette période, les Palestiniens n’étaient plus autorisés à hisser leur drapeau. En réponse, les femmes palestiniennes ont trouvé un moyen discret mais puissant de conserver ce symbole en le brodant sur leurs vêtements. Le thobe est ainsi devenu un élément de la lutte culturelle, permettant au drapeau d’être présent dans la vie quotidienne sans qu’il soit nécessaire de le brandir officiellement. Hassan a également rappelé que la pastèque, avec ses couleurs rappelant celles du drapeau, avait été utilisée à cette époque par des artistes comme Sliman Mansour pour représenter la résistance palestinienne.

Ce geste de Rima Hassan, en portant ce vêtement chargé de symbolisme, réaffirme son engagement pour la cause palestinienne et rappelle l’importance de la culture et des traditions dans les luttes politiques et sociales.

Alice Leroy