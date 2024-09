Riad Sattouf prolonge « L’Arabe du futur » avec une nouvelle BD sur son frère Fadi

Riad Sattouf, l’auteur et dessinateur franco-syrien à l’origine de la célèbre série de BD « L’Arabe du futur », a annoncé le lancement d’une nouvelle série qui prolongera l’histoire de sa famille. Le premier tome, intitulé Moi, Fadi, le frère volé, sortira le 8 octobre 2024. Ce projet, préparé depuis plus de dix ans, offre une suite à la saga qui a captivé des millions de lecteurs à travers le monde.

Dans cette nouvelle œuvre, Riad Sattouf donne la parole à son frère Fadi, enlevé par leur père en Syrie alors qu’il était enfant. Le récit, basé sur des entretiens réalisés avec Fadi en 2011 et 2012, explore « l’enfance incroyable » de ce dernier, et jette « une toute autre lumière sur L’Arabe du futur« . Cette série promet de révéler des aspects inédits de l’histoire familiale déjà esquissée dans les six tomes précédents.

L’Arabe du futur, publié entre 2014 et 2022, a rencontré un succès phénoménal avec 3,5 millions d’exemplaires vendus et des traductions dans 23 langues. Cette nouvelle série, publiée par la maison d’édition fondée par Riad Sattouf, Les Livres du futur, est très attendue par les fans.

Alice Leroy