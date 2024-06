RÉVÉLATION – L’influenceur Jeremstar approché par un parti politique pour une consigne de vote

Avec cette révélation hallucinante de Jerem, on peut donc imaginer que beaucoup d’autres influenceurs qui ont pris position ont sans nul doute eu un beau virement…

Ça mériterait une enquête parlementaire.

Ha… On me dit dans l’oreillette que les parlementaires sont ceux qui… pic.twitter.com/Csx0kGc06D