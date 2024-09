Retrouver son âme d’enfant avec Matthias Deux Thé dans un one man show unique en son genre au Paris de l’Humour

Un jeune homme au terme de la vingtaine, fagoté comme l’as de pique, un visage inspirant la sympathie, se poste sur scène et, en toute simplicité, dévoile son univers singulier. En une heure de spectacle réunissant une dizaine de sketchs, ce jeune homme dont le personnage se nomme Matthias Deux Thés n’a pas pour sujet l’anecdote personnelle ou la situation quotidienne. Il n’est pas venu nous rappeler les problèmes de tous les jours ni prendre le public à partie, comme cela se fait beaucoup dans les comedy clubs. Matthias a une seule mission : réveiller notre imagination à travers des histoires étonnantes ponctuées de mille et un jeux de mots. Entre l’origine du nom “Matthias Deux Thé”, les alexandrins du caissier mécontent, le discours du politicien caméléon, l’ode au chat grassouillet et les aventures de “Super-chaise”, il y a de quoi être surpris et émerveillé !

Matthias Deux Thé ne se contente pas d’être comédien, il est aussi marchand de rêves, comme cet homme venu d’on ne sait où qui arrête sa carriole ambulante sur la grand’ place et ouvre devant les badauds les différents compartiments débordant de potions en tout genre, d’antidotes magiques et d’objets farfelus. Matthias nous fait le même effet, à la seule différence qu’il n’est pas un charlatan : cet héritier de Raymond Devos parvient – ce qui est rare – à nous faire rire tout en nous faisant rêver.

Matthias appartient en effet à un univers magique car il a fait le choix de se débarrasser du quotidien comme d’une vieille chemise. En jouant sur la naïveté et l’auto-dérision, le comédien permet à son âme d’enfant de ressurgir. Et celle-ci déborde d’imagination, vit l’instant présent sans calcul, ignore les limites. Une insouciance touchante éclot sur scène. Une fraîcheur. Une poésie. L’enfant est l’être de l’instant qui s’émerveille du monde. Son innocence et son ignorance sont fécondes ; elles lui permettent de poser un regard neuf sur les choses. L’enfant est inventif. Il joue. Alors, Matthias joue.

À sa manière, Matthias montre aux adultes, ces êtres de l’habitude, la voie de la liberté, du lâcher prise. Combien d’années vous séparent de vos derniers jeux d’enfants ? De vos dernières histoires de poupées ou d’aventures héroïques ? Nous avons tous été comédien un jour. Eh bien, Matthias ose vous y replonger avec lui.

Ce one man show inédit a un fil conducteur : la quête du sens de la vie. À travers ses jeux, avec une finesse et une humilité touchante, Matthias traverse en rire les questions existentielles qui nous passionnent : Pourquoi j’existe ? Que dois-je faire ? Matthias, ce voyageur aux bagages remplis de contes, ne sait pas bien où il va ni d’où il vient. C’est un enfant qui cherche sa route, sac à dos sur les épaules. Sa place sera-t-elle au pays du repli sur soi « Origami » ? ou bien chez les philosophes de la nation « Théorie » ? ou encore dans une des communautés de l’ « union civile » ? Pour le savoir, rendez-vous les mercredis à 20h au Paris de l’Humour, prochaine date le 25 septembre.

Laurène Thierry