Retour de Marie Guévenoux en Nouvelle-Calédonie pour apaiser les tensions après les émeutes

Deux mois après les violentes émeutes causées par le projet de révision constitutionnelle visant à réformer le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, la ministre déléguée chargée des Outre-Mer, Marie Guévenoux, est de retour sur le territoire. Arrivée mercredi soir, elle restera jusqu’à vendredi pour tenter de calmer les esprits.

Premier soir auprès des forces de l’ordre

Dès son arrivée, Marie Guévenoux a passé la soirée avec les forces de l’ordre. Elle s’est rendue au Haut-Commissariat de l’île, où elle a rencontré la police nationale, la gendarmerie et la sécurité civile, avant de visiter le PC Police Secours. « Le Président de la République se tient à vos côtés dans les missions que vous menez dans un contexte particulièrement difficile, pour certains loin de chez eux, » a-t-elle déclaré devant la presse.

La ministre a également rencontré Sonia Backès, présidente de la province sud, et des membres du parti non indépendantiste Générations NC. Ils ont réitéré leurs demandes en matière de sécurisation des routes, de santé, de scolarité des enfants et de transports.

Une visite légitime selon Gabriel Attal

Face aux critiques en métropole sur la légitimité de sa visite après l’annonce de la démission prochaine du gouvernement, le Premier ministre Gabriel Attal a défendu Marie Guévenoux. « Elle est totalement dans son rôle en étant aujourd’hui présente en Nouvelle-Calédonie. Il reste une situation de tensions importantes que je continue à suivre en ma qualité de Premier ministre chargé des affaires courantes, » a-t-il affirmé.

Échanges avec les élus et les groupes politiques

Jeudi, la ministre doit rencontrer les maires de Nouvelle-Calédonie pour discuter de leurs préoccupations et de leurs attentes après les récents troubles. « Il y a des arbitrages budgétaires qui vont être faits en septembre octobre à Paris et c’est pour ça que la période est importante pour les collectivités. C’est maintenant qu’elles doivent faire connaître leurs besoins, » a déclaré Pascal Vittori, maire de Boulouparis et président de l’association des maires de Nouvelle-Calédonie.

En fin de journée, Marie Guévenoux échangera avec les groupes politiques locaux, y compris les formations indépendantistes comme l’intergroupe UC-FLNKS et les Nationalistes.

Alice Leroy