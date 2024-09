Bérénice Béjo, Catherine Hiegel et Valérie Lesort de retour sur scène : onze pièces de théâtre incontournables de la rentrée à Paris

La saison théâtrale parisienne s’annonce riche et diversifiée, oscillant entre œuvres classiques revisitées et créations contemporaines audacieuses. Voici un tour d’horizon des spectacles les plus attendus.

« La vie secrète des vieux » – Théâtre des Abbesses (12-26 septembre)

Dans cette pièce documentaire mise en scène par Mohamed El Khatib, des acteurs âgés de plus de 75 ans livrent des témoignages sur la sexualité des seniors, brisant un tabou rarement abordé. Après son succès au Festival d’Avignon, cette création pleine d’émotions arrive à Paris.

« Parallax » – Ateliers Berthier (10-18 octobre)

Kornél Mundruczó met en scène l’histoire de trois générations d’une famille juive à travers leurs identités complexes. Ce drame puissant interroge les liens entre histoire familiale et identité personnelle dans une société en perpétuel changement.

« Contre » – Théâtre du Vieux Colombier (24 septembre-3 novembre)

Inspirée des vies tumultueuses de John Cassavetes et Gena Rowlands, cette pièce explore le rapport entre art et conformisme. Constance Meyer et Sébastien Pouderoux plongent dans la création cinématographique des années 70 avec une mise en scène intime.

« Sur l’autre rive » – Théâtre Nanterre-Amandiers (27 septembre-13 octobre)

Cyril Teste revisite « Platonov » de Tchekhov dans une ambiance de décadence et de mondanités filmées en direct. Ce portrait d’une société en crise est magnifié par l’utilisation de la vidéo.

« Les gens de Bilbao naissent où ils veulent » – Théâtre Marigny (11 octobre-24 novembre)

Bérénice Béjo revient sur scène dans un seul en scène émouvant, où elle incarne une jeune femme découvrant un secret familial. Entre Bilbao et Paris, cette pièce est une réflexion sur l’identité et les origines.

« Les sœurs Hilton » – Bouffes du Nord (10 octobre-3 novembre)

Valérie Lesort et Christian Hecq racontent l’histoire des sœurs siamoises Daisy et Violet Hilton dans un spectacle mi-cirque, mi-cabaret, entre moments d’émotion et performances visuelles époustouflantes.

« La serva amorosa » – Théâtre de la Porte Saint-Martin (25 septembre-4 janvier 2025)

Catherine Hiegel met en scène cette comédie de Goldoni, avec Isabelle Carré dans le rôle de la servante rusée. Un grand classique du théâtre revisité avec brio.

« La Veuve rusée » – Théâtre des Bouffes Parisiens (10 octobre-3 novembre)

Cette comédie italienne du XVIIIe siècle, mise en scène par Giancarlo Marinelli, raconte les intrigues amoureuses d’une veuve courtisée par quatre prétendants. Caterina Murino et Sarah Biasini sont à l’affiche.

« Maître obscur » – Théâtre de Gennevilliers (19 septembre-7 octobre)

Le metteur en scène japonais Kurō Tanino revient avec une réflexion dystopique sur l’intelligence artificielle et la manipulation des consciences. Un spectacle troublant et visuellement captivant.

« Peau d’âne – La fête est finie » – Théâtre de Montreuil (14-22 octobre)

Hélène Soulié revisite le conte « Peau d’âne » en abordant le thème délicat de l’inceste dans une version moderne, sensible et émancipatrice.

« Face à la mère » – MC93 Bobigny (2-19 octobre)

Guy Cassiers met en scène ce texte poignant de Jean-René Lemoine, qui aborde les relations mère-fils sur fond de conflits historiques entre Haïti et la France.

Ces spectacles, entre modernité et réinterprétation des classiques, promettent de faire vibrer les scènes parisiennes cette saison.

Alice Leroy