Réouverture de Notre-Dame : Le Pape François célèbrera la messe inaugurale à Paris

Le 8 décembre prochain, un événement de taille est prévu à Paris : la messe inaugurale de la cathédrale Notre-Dame, récemment restaurée après l’incendie tragique du 15 avril 2019. Cette cérémonie sera présidée par le Pape François, qui se rendra dans la capitale française pour marquer ce moment historique.

Actuellement en pleine tournée asiatique, le Saint-Père, âgé de 87 ans, a déjà parcouru plus de 32 800 kilomètres, s’arrêtant notamment en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor oriental et Singapour. Ce périple, l’un des plus longs de son pontificat, reflète son engagement pour le dialogue interreligieux, avec une attention particulière portée aux relations avec les pays à majorité musulmane.

La messe inaugurale de Notre-Dame se tiendra le 8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée Conception. François célébrera aux côtés de l’archevêque de Paris, Mgr Laurent Ulrich, et de nombreux prêtres et évêques. Avant cette cérémonie, le 7 décembre, l’État français remettra officiellement la cathédrale à son affectataire, l’Église catholique, lors d’une liturgie comprenant une bénédiction, un Magnificat et des vêpres.

Ce voyage en France est très attendu, d’autant plus que le Pape François ne s’est rendu que brièvement dans l’Hexagone au cours de son pontificat. Après son passage à Notre-Dame, il retournera à Rome pour la procession annuelle de la fête de l’Immaculée Conception, qui se tiendra à la Piazza di Spagna.

L’annonce de la participation du pape à cet événement crucial pour les Français souligne non seulement l’importance symbolique de la réouverture de Notre-Dame, mais aussi la place de l’Église catholique dans la réconciliation et la reconstruction.