Rentrée scolaire : Tom Cruise, Rihanna, Lady Gaga, Eminem… Ces stars planétaires qui ont été victimes de harcèlement à l’école

Ce lundi 2 septembre marque la rentrée des classes pour 12 millions d’écoliers, collégiens et lycéens. L’un des nombreux enjeux de cette année scolaire sera la lutte contre le harcèlement à l’école, fléau qui fait encore trop régulièrement la Une de l’actualité et qui n’est reconnu dans le Code pénal que depuis 2022. La loi du 2 mars 2022 a en effet créé un délit spécifique, et les coupables de harcèlement scolaire risquent aujourd’hui 45 000€ d’amende et 3 ans de prison, voire 75 000€ et 5 ans de prison si les faits ont causé une ITT supérieure à 8 jours.

Le harcèlement scolaire touche malheureusement tout le monde. La preuve : on a tendance à ne pas le savoir ou l’oublier, mais avant de devenir célèbres, de nombreuses stars ont été victimes de harcèlement. La plupart d’entre elles ont réussi à en faire une force et s’en servir pour renverser des montagnes. Tom Cruise, Rihanna, Lady Gaga, Madonna, Justin Timberlake, Robert Pattinson, Jennifer Lawrence ou encore le chanteur Mika sont tous passés par cette douloureuse épreuve avant de s’en relever ! Un formidable exemple pour toutes les victimes de harcèlement scolaire, qui prouve que dans la vie, la roue tourne…

Voici quelques exemples de stars ayant connu le harcèlement à l’école, avant de rebondir…

TOM CRUISE

Avant d’être le héros de Top Gun, Tom Cruise a lutté pour gagner le respect de ses camarades. Moqué pour son physique, il s’est battu plusieurs fois à l’école. En effet, il était pris pour cible à cause de sa petite taille et de sa mauvaise dentition. Quand on voit ce qu’il est devenu, et surtout, le fantasme qu’il représente pour des millions de femmes, on se dit que rien n’est jamais perdu dans la vie… Il faut dire aussi qu’il a bien changé de look comparé à ses débuts, et que son passage chez le dentiste a sans doute boosté sa carrière…

LADY GAGA

Connue pour son excentricité, Lady Gaga, qui a enflammé cet été les JO de Paris 2024, a fait de son originalité une force, ce qui lui vaut d’être aujourd’hui l’une des plus grandes stars de la planète. Mais sa différence n’a pas toujours été bien appréciée par les autres. Durant son enfance, Lady Gaga a ainsi été victime de harcèlement. Au lycée, elle n’était pas acceptée par ses camarades, et, dit-elle, avait « l’impression d’être un monstre ». Le destin a tourné du bon côté pour la star, mais la chanteuse n’a pas oublié son douloureux passé. Elle lutte aujourd’hui contre le harcèlement…

RIHANNA

Avant de devenir célèbre, la chanteuse, nouvelle ambassadrice du parfum J’adore de Dior, a subi des moqueries quand elle était plus jeune : « On m’a taquinée pendant toute ma scolarité. Je n’ai jamais compris ce qu’ils me reprochaient. Je pense que c’était ma couleur de peau… Puis quand j’ai grandi, c’était mes seins. Mais je ne veux pas jouer les victimes à propos de ça. Au contraire je suis reconnaissante. Je pense que cette épreuve a été placée là par Dieu pour me préparer à ma carrière dans le monde de la musique. »

MADONNA

Quand elle était jeune, Madonna était victime de moqueries à cause de sa pilosité ! Elle avait même reçu un terrible surnom par les garçons de sa classe : « le monstre à poils » ! Pas vraiment touchée par ces remarques, elle a décidé de ne pas se maquiller, ne de pas se coiffer, et de ne pas s’épiler. Quelques années plus tard, elle est devenue la superstar mondiale que l’on connaît, prenant sa revanche sur ses détracteurs…

VICTORIA BECKHAM

Victoria Beckham s’est confiée dans une interview sur son enfance. Elle a admis qu’elle n’avait pas d’amis à l’école. Elle était même plutôt entourée d’ennemis ! Elle raconte en effet : « Les enfants ramassaient des trucs dans les flaques d’eau pour me les envoyer. Les autres me poussaient et disaient qu’ils allaient me frapper après l’école. » Elle est devenue depuis une Spice Girls, la femme de David Beckham et l’une des personnalités les plus influentes dans le milieu de la mode… De quoi faire grincer les dents de ses « copines »…

JENNIFER LAWRENCE

Aujourd’hui, Jennifer Lawrence est une actrice « bankable ». Mais adolescente, elle n’avait pas du tout la même popularité. Elle a même dû changer plusieurs fois d’école car elle était victime de harcèlement. À titre d’exemple, un groupe de filles l’a forcée un jour à distribuer des invitations à un anniversaire auquel elle n’était même pas invitée. Nul doute qu’elles doivent bien le regretter, et qu’elles aimeraient faire partie de son cercle d’amies proches…

JUSTIN TIMBERLAKE

Justin Timberlake a grandi dans le Tennessee. Dans son école, les garçons qui ne pratiquaient pas le football étaient jugés comme étant des personnes faibles et fragiles. Et justement, Justin n’aimait pas le football, puisque déjà, sa passion était le chant. À cause de cela, la star a longtemps victime d’agressions physiques de la part de ses « camarades de classe ». Une fois devenu star, Justin Timberlake a confessé que cette discrimination dont il était victime n’a fait que le motiver encore plus à réussir…

KATE WINSLET

Sur NBC, Kate Winslet a confié avoir été harcelée en classe : «J’ai été harcelée à l’école. J’étais joufflue, j’avais des grands pieds et toujours les mauvaises chaussures, la mauvaise coupe de cheveux. Durant ma jeunesse, je n’ai jamais entendu de commentaires positifs sur mon physique de la part d’aucune des femmes de mon entourage. Je n’entendais que des choses négatives. Ça peut causer beaucoup de dégâts car ensuite vous êtes programmée en tant que jeune femme à vous scruter en permanence ». Quelques années plus tard, elle a rencontré l’un de ses bourreaux dans un grand magasin. L’actrice est allée voir la femme en question en lui disant que ces épreuves l’on rendue plus forte. Une belle revanche pour l’actrice, qui a connu la carrière que l’on sait, avec notamment l’Oscar de meilleure actrice en 2009 pour son rôle dans The Reader…

ROBERT PATTINSON

Devenu célèbre grâce à la saga Twilight, Robert Pattinson est adulé par de nombreuses adolescentes dans le monde. Pourtant, plus jeune, l’acteur avait plutôt un costume de victime, et se faisait frapper par ses camarades de classe. En effet, il désirait déjà être acteur et se comportait déjà comme tel, ce qui énervait ses « copains ». Ces derniers doivent beaucoup moins rigoler quand ils voient la carrière de Robert Pattinson, devenu entre temps égérie de Dior…

KRISTEN STEWART

Kristen Stewart s’est fait repérer dès l’âge de 8 ans par un agent lors d’un spectacle de Noël. Et dès 12 ans, elle s’est retrouvée sous le feu des projecteurs en jouant dans le film Panic Room aux côtés de Jodie Foster. Alors forcément, quand on devient si tôt célèbre, difficile de ne pas avoir la tête dans les étoiles. L’actrice a confessé qu’elle se sentait différente et qu’elle n’arrivait pas à s’identifier à ses camarades de classe. Ces derniers, probablement jaloux, ne manquaient pas une occasion de la malmener, et la star conserve encore aujourd’hui un mauvais souvenir de sa scolarité. Elle a d’ailleurs dû quitter l’école à 13 ans pour prendre des cours par correspondance, la situation devenant intenable. Sans regrets au vu de sa carrière…

EMINEM

Quand il était jeune, Marshal Bruce Mathers III, alias Eminem, a été victime de violences au sein de son école. Un jour, il a été agressé tellement violemment qu’il a dû être emmené à l’hôpital avec un traumatisme crânien et une perte temporaire de la vue à la clé. Depuis, il s’est rétabli et a poursuivi son petit bonhomme de chemin, ne se laissant pas décourager par ses agresseurs. Il est devenu l’un des plus grands rappeurs au monde. La roue tourne !

JACKY CHAN

Maître de l’humour et du kung-fu, Jackie Chan, qu’on a aperçu aux Jeux paralympiques de Paris 2024, n’a pas toujours rigolé. Lorsqu’il étudiait à l’Opéra de Pékin, il se faisait fréquemment frapper par ses camarades, pour une raison qu’il ignore encore. Véritable victime, il rencontra un jour un étudiant qui commença à le défendre contre ses agresseurs. De quoi lui redonner confiance en lui et faire la carrière qu’on lui connaît… Désormais, plus personne n’ose l’agresser !

MILA KUNIS

Mila Kunis, considérée parfois comme la fille la plus sexy de la planète, était plus jeune critiquée pour son physique. Ses « camarades » disaient qu’elle avait de grands yeux, de grandes lèvres et de grandes oreilles. Et lorsqu’elle s’est plainte à ses parents, ils lui répondaient qu’elle était « folle ». Drôle de façon de soutenir son enfant. Heureusement pour elle, la jeune femme a pris du recul. Et le temps n’a cessé de donner tort à ceux qui la trouvaient moche…

MIKA

Avant de devenir la superstar planétaire qu’il est, Mika a connu une enfance pas toujours facile. À l’école, il était le bouc émissaire. Des années après, le chanteur avoue : « Toute cette merde m’a donné envie de créer mon propre monde. Je voulais me transformer en quelqu’un d’autre. » Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça lui a réussi ! Sans harcèlement scolaire, il n’aurait peut-être pas réalisé le même parcours ! Comme quoi…