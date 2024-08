Rentrée radio 2024-2025 : découvrez ce qui change sur les ondes

Ce lundi 26 août 2024, les stations de radio françaises font leur rentrée avec des grilles de programmes revisitées, marquées par des arrivées surprenantes, des retours attendus, et quelques ajustements stratégiques. Voici en détail ce qui vous attend sur les principales fréquences nationales pour cette nouvelle saison 2024-2025.

Europe 1 : le retour en force de Cyril Hanouna et quelques ajustements matinaux

Europe 1 marque cette rentrée avec le retour très attendu de Cyril Hanouna, qui animera “On marche sur la tête” de 16h à 18h, après la fin de la diffusion de C8 sur la TNT. Ce créneau, dédié aux débats et à l’actualité, s’inscrit dans une stratégie de renouveau pour la station.

Le matin, Alexandre Le Mer prend seul les commandes de « Europe 1 Bonjour » de 5h à 7h. Marion Gagnot, ancienne animatrice de Funradio, rejoint Europe 1 et sera co-animatrice l’émission pré-matinale. En week-end, Ombline Roche animera une émission d’une heure dédiée au “Top 50”, ce mythique classement musical des années 1980. Avant Cyril Hanouna, Stéphane Bern continuera d’explorer l’histoire avec son émission renommée “Au cœur de l’histoire” à 15h. Pascal Praud conserve son créneau de 11h avec “Pascal Praud et vous”, tandis que Christophe Hondelatte reste fidèle à son émission de 14h, “Hondelatte raconte”. Enfin, Pascale de La Tour du Pin, présentatrice de C8, animera “Europe 1 Soir week-end” à 19h.

RTL : Thomas Sotto remplace Yves Calvi et Faustine Bollaert inaugure les soirées

Sur RTL, Thomas Sotto fait son entrée à la matinale (7h-10h), succédant à Yves Calvi, qui prend la tranche du soir (18h-20h) avec “RTL Bonsoir” et “On refait le monde”. Aux côtés de Sotto, Amandine Bégot conserve son rôle, tandis que Philippe Caverivière revient pour sa chronique humoristique le lundi 2 septembre.

À 10h, Julien Courbet continue “Ça peut vous arriver”, mais l’émission est raccourcie d’une heure pour se terminer à midi. À 15h, l’acteur Lorànt Deutsch fait ses débuts avec “Entrez dans l’histoire”, juste avant les célèbres “Grosses Têtes”. En soirée, Faustine Bollaert fait son arrivée sur la station avec “Héros”, une émission d’interview d’une heure à 20h.

France Inter : un retour et quelques ajustements

France Inter reste fidèle à ses valeurs, tout en réintroduisant une figure emblématique : Patrick Cohen. Il rejoint la matinale (7h-9h) pour un éditorial politique à 7h40, aux côtés de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Charline Vanhoenacker perd son émission dominicale, mais elle continuera à délivrer ses chroniques piquantes du lundi au jeudi après l’interview de 9h20.

En après-midi, Matthieu Noël prend les commandes d’une nouvelle version de “Zoom zoom zen”, diffusée de 16h à 18h, remplaçant “Jusqu’ici tout va bien” de Marie Misset et Marine Baousson, qui est retirée de la grille.

France Info : une équipe matinale pour animer les soirées

France Info opte pour une réorganisation en soirée avec Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret, qui passent de la matinale du week-end à une tranche quotidienne de 18h à 21h. À 18h30, une interview menée par Agathe Lambret est suivie par une nouvelle version des “Informés”, où l’actualité est décryptée.

France Bleu : Valérie Damidot en nouveauté

Sur France Bleu, la grande nouveauté de cette rentrée est l’arrivée de Valérie Damidot avec son jeu “Au taquet !”, qui sera diffusé de midi à 13h. Ce créneau vise à combiner divertissement et interaction avec les auditeurs.

RMC : de nouvelles chroniques, mais une grille stable

RMC choisit la continuité en reconduisant ses programmes phares comme “Apolline Matin”, “Les Grandes Gueules”, “Estelle Midi”, “Super Moscato Show”, et “Rothen s’enflamme”. La seule véritable nouveauté réside dans l’ajout d’une chronique animée par Pierre-Antoine Damecour au sein de “Estelle Midi”.

Sud Radio : Jean-Jacques Bourdin revient en force

Sud Radio frappe fort cette année avec le retour de Jean-Jacques Bourdin, qui reprend la matinale (7h-9h) dès le 2 septembre, en remplacement de Patrick Roger. Bourdin reste également en charge de l’interview politique de 8h30, un exercice dans lequel il excelle depuis son arrivée sur la station.

Les stations musicales : renouvellement et nouveaux visages

NRJ mise sur la stabilité en reconduisant Manu Lévy pour “Manu dans le 6-10” et Double F en fin de matinée. L’après-midi, Louis garde la tranche 15h-19h, et le soir voit le retour d’une émission parlée avec “Le Super Show NRJ”, présenté par Louis, Charly Gourgues et Bichette de 22h à minuit.

Fun Radio innove en recrutant Clément Lanoue, ancien animateur de la matinale d’Europe 2, pour rejoindre “La Team Fun Radio” de 16h à 20h, avec Jean-Baptiste Jammes, Justine Hollman, Valentin Chevallier et Julien Tellouck. Le matin, Bruno Guillon continue d’animer “Bruno dans la radio” de 6h à 10h.

Sur Europe 2, Benjamin Castaldi prend les commandes de la matinale “Casta réveille la France” de 6h à 10h, accompagné de Fabien Delettres et Marie Solis. Cette équipe remplace Clément Lanoue, qui a quitté la station pour Fun Radio.

Skyrock reste fidèle à ses piliers, avec Difool aux commandes du “Morning de Difool” et de la libre-antenne du soir de 21h à minuit, pour une 28e saison consécutive. Le programme “Planète Rap” conserve sa place à 20h.

RTL2 garde ses émissions phares intactes : “Le double expresso RTL2” le matin de 6h à 9h, “Le drive RTL2” de 16h à 19h avec Eric Jean-Jean et Marjorie Hache, et “RTL2 pop-rock station” avec Francis Zégut en soirée.

RFM maintient également la stabilité avec Albert Spano et Caroline Ithurbide pour la matinale, Vincent Richard pour la matinée, et Pat Angeli pour “16-20 RFM”. Le week-end, Bernard Montiel poursuit ses interviews de personnalités entre 12h et 13h.

Nostalgie reconduit Philippe et Sandy pour la matinale (6h-9h), suivis d’André Micheau en matinée et Bruno Gilbert l’après-midi, toujours avec une programmation dédiée aux années 80.

Chérie FM reste fidèle à sa formule avec Alexandre Devoise et Tiffany Bonvoisin pour “Le Réveil Chérie”, Didier Bonicel l’après-midi, et Caroline Alexy en soirée.

Avec ces multiples changements, cette rentrée 2024-2025 promet d’être riche en nouveautés sur les ondes. Que vous soyez un auditeur fidèle ou à la recherche de nouvelles voix et de nouveaux contenus, cette saison vous offrira un large éventail d’émissions pour vous informer, vous divertir, et vous accompagner tout au long de la journée.