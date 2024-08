Rentrée politique : les partis se préparent à une rentrée inédite

Après une trêve estivale marquée par les Jeux olympiques, la rentrée politique en France s’annonce mouvementée. La dissolution de l’Assemblée nationale en juin et les élections législatives qui ont suivi ont laissé un paysage politique fragmenté. L’absence de majorité claire à l’Assemblée et la présence d’un gouvernement démissionnaire assurant l’intérim ajoutent une complexité supplémentaire à la situation. Dans ce contexte, les universités d’été des partis politiques, de droite comme de gauche, deviennent des événements stratégiques pour réaffirmer leurs positions et préparer les prochaines échéances.

La gauche, en ordre dispersé

À gauche, les partis se réclament toujours du Nouveau Front populaire, mais cette rentrée se fera en ordre dispersé. La France insoumise (LFI) ouvrira le bal avec ses traditionnelles « Amfis » à Châteauneuf-sur-Isère, du 22 au 25 août. Ces journées seront marquées par des conférences et des rassemblements, même si certains membres, récemment exclus du mouvement, seront absents. François Ruffin, en désaccord avec LFI, fera sa rentrée séparément le 31 août dans la Somme.

Les écologistes, de leur côté, se retrouveront à Tours le 22 août pour aborder des thèmes comme la lutte contre le Rassemblement national (RN) et la transition écologique. Le Parti socialiste (PS) tiendra son rassemblement à Blois du 29 au 31 août, mettant l’accent sur la lutte contre l’extrême droite. Enfin, Raphaël Glucksmann, écarté des tractations internes de la gauche, prévoit un événement début octobre pour renforcer son micro-parti.

Le camp présidentiel temporise

Du côté de l’ex-majorité présidentielle, la rentrée est encore en gestation. Après l’engouement pour les Jeux olympiques, les enjeux politiques reprennent doucement. Une rencontre des parlementaires macronistes est prévue dans les Yvelines les 10 et 11 septembre, avec un possible campus de rentrée pour les militants. Gérald Darmanin, quant à lui, réunira ses proches à Tourcoing le 15 septembre. Les alliés du MoDem et d’Horizons organisent également leurs universités d’été respectivement à Guidel et à Reims.

La droite divisée

La droite, toujours en pleine recomposition après les récentes alliances et divisions, se prépare à une rentrée sous tension. Laurent Wauquiez organisera sa traditionnelle ascension du mont Mézenc le 25 août, avant les journées parlementaires des Républicains, rebaptisés « Droite républicaine », prévues entre le 11 et le 13 septembre dans les Alpes. Éric Ciotti, malgré ses désaccords avec certains cadres, fera sa rentrée politique à Nice le 31 août.

Le Rassemblement national (RN) tiendra ses journées parlementaires les 14 et 15 septembre à Paris, l’occasion de réunir les 126 députés nouvellement élus et de préparer leur agenda parlementaire. Éric Zemmour et son parti Reconquête! se retrouveront à Orange le 7 septembre.

Cette rentrée politique s’annonce donc cruciale pour tous les partis, chacun cherchant à se positionner dans un paysage politique éclaté et à capitaliser sur les divisions de ses adversaires.