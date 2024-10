Rennes : Pascal Obispo et Étienne Daho organisent un concert d’adieu à Frank Darcel

Le vendredi 4 octobre 2024, la salle de l’Ubu à Rennes a vibré au son des morceaux phares de Frank Darcel, guitariste et compositeur du légendaire groupe Marquis de Sade, disparu en mars dernier. Plus de 400 spectateurs se sont rassemblés pour un concert hommage réunissant plusieurs artistes emblématiques de la scène rennaise, dont Pascal Obispo et Étienne Daho, venus honorer la mémoire de leur ami disparu.

L’événement a débuté avec Pascal Obispo interprétant Wanda’s Loving Boy. Très ému, il a confié à Ouest-France : « Frank m’a donné la chance de chanter, moi qui n’avais jamais imaginé devenir chanteur. » Étienne Daho, quant à lui, a choisi de chanter Je n’écrirai plus si souvent, une chanson originellement dédiée à Philippe Pascal, autre membre emblématique de Marquis de Sade décédé en 2019. Daho a ensuite clôturé la soirée en interprétant Le Grand Sommeil, titre produit par Darcel, et accompagné pour l’occasion par Arnold Turboost, Mona Soyoc et Christian Dargelos.

La disparition de Frank Darcel, survenue le 14 mars 2024 à l’âge de 65 ans, a profondément touché le milieu musical. Son corps avait été retrouvé en Espagne, au pied d’une falaise sur la plage de Ribadeo, un drame qui a résonné dans toute la scène rennaise et au-delà. Cofondateur de Marquis de Sade à la fin des années 1970, Darcel avait également collaboré avec Étienne Daho et Pascal Obispo sur plusieurs projets, marquant durablement l’histoire du rock français. La soirée hommage a revisité l’ensemble de son œuvre, de Marquis de Sade à Octobre, retraçant le parcours musical d’un artiste qui avait aussi un engouement particulier pour le guitariste Eric Clapton et les Talking Heads.

Si l’émotion était palpable, les larmes ont laissé place à la célébration de la musique et des souvenirs partagés. « Ça fait du bien de réentendre tous ces morceaux du groupe live », a commenté un spectateur. Un hommage qui, malgré la douleur de la perte, a permis aux amis de Frank Darcel de se retrouver autour de l’héritage musical qu’il laisse derrière lui.