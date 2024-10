Rencontre entre le comité de campagne de Manel Msalmi et le futur bourgmestre de Bruxelles David Weytsman fixe le ton pour les élections communales de 2024

Le Samedi 5 octobre, une réunion de campagne importante a eu lieu dans l’hôtel prestigieux Barsey by Warwick, situé sur la célèbre avenue Louise à Bruxelles. La réunion a été organisée par la candidate Manel Msalmi numéro 32 avec David Weytsman, candidat bourgmestre.La soirée a été une occasion unique pour les citoyens bruxellois de rencontrer leurs futurs dirigeants et de connaître les plans et la vision des candidats pour les élections communales à venir.

David Weytsman – Le futur bourgmestre

David Weytsman, l’actuel candidat bourgmestre de Bruxelles, bénéficie d’un large soutien au sein du parti et a une vision claire pour l’avenir de la ville. Sa campagne vise à améliorer la qualité de vie dans la capitale, avec un accent fort sur l’éducation, la sécurité, l’autonomisation des femmes et la santé. Weytsman a souligné qu’il souhaite transformer Bruxelles en une ville plus propre, plus sûre et plus inclusive où chacun peut se sentir chez soi.

Une ville plus propre et plus sûre

Avec un accent clair sur la lutte contre les incivilités et l’augmentation de la sécurité dans les rues, Monsieur Weytsman espère rendre Bruxelles plus attrayante pour ses habitants et ses visiteurs. Il a mis en avant la nécessité de combattre les nuisances et le harcèlement de rue.

Manel Msalmi – La force derrière l’égalité hommes-femmes et les droits de l’homme.

En tant que présidente de la section femmes MRBruxelles, la candidate numéro 32 sur la liste pour les élections communales est une figure importante sur la scène internationale, Mme Msalmi apporte une expérience impressionnante. Son engagement pour l’égalité des hommes-femmes, les droits de l’homme et la coopération internationale a été mis en évidence lors de la réunion.

Manel Msalmi a une vaste expérience en tant que chercheuse dans le domaine des relations internationales, des humanités environnementales.Elle est blogueuse sur la région MENA dans plusieurs journaux internationaux et participe à des projets éducatifs contre l’extrémisme et l’antismitisme en Belgique et dans l’Union européenne. Elle collabore également avec l’UNESCO et elle est experte sur les questions relatives à la région MENA et à l’Asie du Sud au sein des institutions européennes. Son implication au sein de la communauté internationale se traduit par sa lutte contre les injustices ce qui fait d’elle une figure emblématique lors de cette campagne.

De plus, Mme Msalmi est la fondatrice et la présidente de l’Association européenne pour la défense des minorités,elle est ambassadrice Respectzone et ambassadrice de paix chez Elnet France.Elle a reçu en 2018 un prix prestigieux en droits de l’homme en Belgique.

Avec son expérience étendue et sa passion pour la justice, Manel Msalmi a souligné qu’elle souhaite jouer un rôle de premier plan dans l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens bruxellois, avec une attention particulière aux minorités et aux groupes vulnérables. « Je crois en un Bruxelles où chacun, quelque soit son origine , est traité équitablement et où nous travaillons ensemble pour lutter contre l’extrémisme et la division », a-t-elle déclaré.

Une réunion conviviale avec des discussions enrichissantes

La réunion n’avait pas seulement pour objectif de présenter les principaux axes des candidats, mais aussi de se connecter directement avec les citoyens de Bruxelles. Les participants ont eu l’opportunité de discuter personnellement avec David Weytsman et Manel Msalmi, de poser des questions et de partager leurs idées. Le caractère ouvert de la réunion a créé une ambiance positive et constructive, où l’engagement des citoyens bruxellois était clairement mis en avant.

Dans ses mots de conclusion, David Weytsman a remercié les participants pour leur intérêt et leur soutien. Il a souligné que la voie vers un meilleur avenir pour Bruxelles n’était possible qu’avec le soutien de ses habitants et a appelé chacun à faire entendre sa voix lors des élections communales du 13 octobre 2024. Manel Msalmi a ajouté qu’elle était heureuse de faire partie d’une équipe qui s’engage pour une ville plus juste et plus inclusive.

La réunion de campagne de David Weytsman et Manel Msalmi a été un début réussi de la campagne électorale du MR à Bruxelles. La vision de Weytsman pour une ville plus propre, plus sûre et plus inclusive, combinée à l’expertise internationale et à l’engagement de Manel Msalmi pour les droits de l’homme, a fait forte impression sur les participants. Les deux candidats ont montré leur dévouement envers la communauté bruxelloise et l’avenir de la ville, et ont appelé chacun à travailler ensemble pour un avenir plus radieux à Bruxelles.

Avec cette campagne, le MR ne souhaite pas seulement gagner le cœur des Bruxellois, mais aussi contribuer à une meilleure ville pour tous. Si vous partagez leurs valeurs, votez le 13 octobre pour David Weytsman et Manel Msalmi.