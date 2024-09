Rémy Boullé propose LA solution contre les fausses cartes handicapées

« Aujourd’hui à Paris, c’est 80% de fausses cartes handicapées« … Rémy Boullé, médaillé de bronze sur 200 mètres en para-canoë aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, ne parle pas pour ne rien dire. L’ex-commando parachutiste a confié avoir été reçu en toute intimité par Emmanuel Macron. Et il est allé à la rencontre du chef de l’Etat avec des idées concrètes pour faire évoluer la société.

Invité de la dernière émission « Quel Jeux ! » sur France 2, dimanche, le médaillé de bronze paralympique Rémy Boullé a montré que l’on pouvait facilement faire bouger les choses pour les personnes en situation de handicap dans la société. Sans investir massivement de l’argent, on peut aussi avoir des idées simples.

« Avec ça, on réduirait de moitié les personnes qui se garent sur les places handicapées« , explique Rémy Boullé. L’athlète propose « par exemple (de) créer des puces magnétiques . Qu’on met sur notre pare-brise, que les policiers puissent flasher, ça réduirait de moitié les fausses cartes et donc on réduirait de moitié les personnes qui se garent sur les places handicapées. Il (Emmanuel Macron) m’a dit : « C’est une bonne idée ! ». Et je lui ai dit : « Ça coûte pas cher ». Et je lui ai dit : « Faites-le parce qu’on va réduire les personnes qui se garent sur les places handicapées et vous allez rendre la vie super à toutes les personnes qui ont besoin de ces places. »

Selon Rémy Boullé, « aujourd’hui à Paris, c’est 80% de fausses cartes handicapées. C’est pour ça que je lui ai dit qu’il faut des puces magnétiques où on vient scanner. Et la personne qui se gare sur la place handicapée, on lui met une grosse amende« . Dis comme ça, cela paraît une évidence. Place aux actes, Monsieur le Président.