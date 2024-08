Remaniement : « Macron a créé un piège qui s’est refermé sur lui », dénonce Laurent Jacobelli

Lors de son passage sur RTL ce lundi 26 août, Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national (RN) et député, a fermement critiqué l’idée d’un gouvernement composé de personnalités de gauche, même sans ministres de La France Insoumise (LFI). « Un gouvernement Canada Dry, sans ministre LFI, c’est la même chose », a-t-il dénoncé, soulignant que la simple absence de représentants insoumis ne changerait rien à l’orientation politique globale du gouvernement proposé.

Pour Jacobelli, « la seule consultation qui compte, c’est la consultation du peuple », rappelant que selon lui, le Rassemblement national est « le premier parti de France » avec ses millions d’électeurs. Il a affirmé que le pays avait besoin de voir ce choix respecté, notamment par la mise en place d’une politique qui reflète les attentes de cet électorat.

Sur les priorités politiques, Jacobelli a martelé que la France avait « besoin d’un Premier ministre », tout en notant que ce dernier « n’aura pas de majorité ». Il a ainsi critiqué la situation politique actuelle, pointant du doigt l’incapacité du gouvernement à rassembler un soutien parlementaire clair. Il a également mis en lumière des divergences fondamentales avec la gauche, notamment en matière fiscale et sécuritaire. Selon lui, la gauche prône des hausses d’impôts, alors que le RN se positionne contre toute augmentation. De plus, en matière de sécurité, le RN milite pour un renforcement des forces de l’ordre et une justice plus ferme, tandis qu’il accuse la gauche de mener une politique plus laxiste.

Jacobelli a conclu en critiquant Emmanuel Macron, affirmant que ce dernier avait « créé un piège qui s’est refermé sur lui ». Selon lui, deux solutions s’offrent désormais au président : attendre un an pour procéder à une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale ou démissionner. Cependant, il doute que Macron opte pour cette dernière option.

Alice Leroy