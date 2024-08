Refus de nomination à Matignon : Lucie Castets appelle à la mobilisation contre Macron

Lucie Castets, la candidate proposée par le Nouveau Front Populaire (NFP) pour le poste de Première ministre, a exprimé sa frustration et sa colère suite à la décision du président Emmanuel Macron de ne pas la nommer à Matignon. Intervenant sur France Inter ce mardi, Castets a qualifié cette décision de « déni de démocratie ».

Emmanuel Macron "veut à la fois être Président de la République, Premier ministre et chef de parti", dénonce Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire au poste de Première ministre. "Le Président ne peut pas composer le gouvernement de ses rêves." #Le710inter pic.twitter.com/Q6ddzBWgXs — France Inter (@franceinter) August 27, 2024

La haute-fonctionnaire, lors de son intervention, a fortement critiqué le président Macron, l’accusant de ne pas respecter les valeurs démocratiques. « La démocratie ne signifie rien aux yeux du Président », a-t-elle déclaré, soulignant le danger que cela représente pour les institutions françaises.

Pour justifier sa décision, le président Macron a expliqué que nommer un gouvernement dirigé par le NFP serait contre-productif, car cela entraînerait une opposition majoritaire de plus de 350 députés, rendant impossible toute action gouvernementale. Cependant, cette explication n’a pas apaisé les tensions, et Castets a appelé à des mobilisations dans la vie associative et les collectifs pour soutenir la cause de la gauche.

La candidate du NFP a promis de continuer à œuvrer pour l’unité et la mobilisation de la gauche, malgré les obstacles. « Les Français sont très heureux que la gauche soit parvenue à être unie et à le rester », a-t-elle affirmé, optimiste quant à la capacité de son mouvement à collaborer et à faire des compromis si nécessaire.

"On l'a dit d'emblée, on sera capable de travailler avec les autres, on sera capable de faire des compromis", assure Lucie Castets. "La sanction démocratique si [le NFP] n'est pas capable de faire des compromis, c'est la censure". #Le710inter pic.twitter.com/IDBSayP4B0 — France Inter (@franceinter) August 27, 2024

Cette affaire intervient dans un contexte où les écologistes et les socialistes ont déjà commencé à boycotter les nouvelles consultations lancées par Macron, voyant en cela une stratégie du président pour consolider son pouvoir en écartant les oppositions significatives.

Lucie Castets, dans son appel final, a encouragé les citoyens à se mobiliser de la manière qu’ils jugent la plus appropriée, signifiant que la lutte pour une représentation équitable et pour la démocratie est loin d’être terminée.