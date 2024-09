Reconquête : Éric Zemmour cherche à relancer son mouvement après un été agité

Le parti Reconquête, sous la direction d’Éric Zemmour, se prépare à sa rentrée politique le 7 septembre à Orange, lors de ses universités d’été. Cet événement est crucial pour remobiliser les militants du mouvement après un été difficile, marqué par les départs de plusieurs figures importantes, dont Marion Maréchal, Guillaume Peltier et Nicolas Bay, suite aux résultats décevants des élections européennes.

La journée débutera à 11h00 avec l’accueil des participants et sera ponctuée par plusieurs interventions. Jacques Bompard, ancien maire d’Orange et soutien de la première heure d’Éric Zemmour, ouvrira les festivités avec un discours de bienvenue. Le programme inclura notamment une table ronde intitulée « Tous au combat culturel contre la gauche ! », où des personnalités telles que Mila, Yohan Pawer et Marguerite Stern discuteront de la défense de la liberté d’expression sur internet. Cette discussion reflète l’engagement de Reconquête dans ce qu’il considère comme un combat idéologique fondamental.

L’événement abordera également des questions économiques, avec une discussion entre Loïk Le Floch-Prigent et Sarah Knafo sur l’impact de la politique sur l’industrie française. Cette session montre que le mouvement cherche à élargir son discours au-delà des questions identitaires pour inclure des enjeux économiques sous un angle critique.

Une session intitulée « Reconquête en actions » sera animée par des militants tels que Stanislas Rigault et Samuel Lafont, suivie d’une intervention de Jean Messiha sur l’avenir du mouvement. Le point culminant de la journée sera le discours de rentrée d’Éric Zemmour, prévu à 16h10. Après une période de discrétion médiatique, ce discours est attendu pour évaluer la capacité de Zemmour à relancer et à inspirer son mouvement dans un paysage politique dominé par les partis traditionnels.

Pour Zemmour et Sarah Knafo, qui est désormais députée européenne, ces universités d’été sont une occasion stratégique de préparer les prochaines échéances électorales, notamment en vue de la présidentielle de 2027. Le succès de cette rentrée politique sera déterminant pour la survie et l’influence de Reconquête dans le débat public français.