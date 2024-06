Reconnaissance de l’Etat palestinien : qu’attendez-vous monsieur Macron ? 230 artistes lancent un appel dans Libération

Plus de 230 artistes, dont Léna Situations, Renaud, DJ Snake, Leïla Bekhti et Angèle, interpellent dans Libération Emmanuel Macron pour que la France reconnaisse officiellement l’Etat de Palestine, comme l’ont déjà fait 146 autres pays.

Tribune

Depuis la terrible attaque du Hamas du 7 octobre 2023 causant la mort de plus de 1 100 Israéliens, majoritairement civils, et la prise d’otages de 252 personnes, dont 121 sont encore détenues par le Hamas, les habitants de Gaza subissent des bombardements quotidiens. Il y a quelques jours, deux camps de réfugiés ont été ciblés à Rafah et nous avons en tête des images qui nous empêchent de dormir la nuit. Pourtant, malgré le tollé international, Israël continue le massacre.

Plus de 35 000 morts sont dénombrés, ces chiffres sont sous-évalués selon plusieurs sources. Deux millions de personnes sont menacées de famine.

L’escalade de la violence ne semble ne jamais devoir s’arrêter.

Nous assistons à un génocide en temps réel, filmé, documenté, se déroulant sur nos écrans quotidiennement et devant lequel nous sommes nombreux à nous sentir impuissants.

Le temps n’est plus au débat, il est à l’action.

Combien de morts faudra-t-il pour que la France prenne une position claire et humaniste ? Combien de crimes contre l’humanité ?

L’Espagne, l’Irlande et la Norvège, ont pris le chemin de la dignité humaine en reconnaissant officiellement l’Etat de Palestine, rejoignant les 143 pays qui reconnaissent officiellement l’existence d’un Etat palestinien. Mais la France, pays des droits de l’homme, pays des Lumières, ne se prononce toujours pas.

Nous, artistes, créateurs de contenu, personnalités publiques et citoyens, avec nos différences mais aussi ces liens qui nous unissent, nous joignons nos voix pour dire au monde que nous reconnaissons l’existence de l’Etat de Palestine, non seulement en réponse au massacre actuel, mais au nom du droit de ce peuple à exister.

Aujourd’hui, nous faisons appel au président de la République pour lui demander cette reconnaissance. Ne soyons pas à rebours de l’Histoire. Ne soyons pas dans le camp de la honte.

Notre voix, notre solidarité, peuvent faire la différence.

Vive la justice, vive la paix, vive la Palestine libre.

Parmi les 235 signataires : DJ Snake DJ et musicien, Leïla Bekhti actrice, Mister V créateur vidéo, Angèle chanteuse, Léna Situations créatrice de vidéo, Adèle Exarchopoulos actrice, Natoo créatrice vidéo, JoeyStarr rappeur, Tahar Rahim acteur, Usul vidéaste, Malik Bentalha humoriste et acteur, Camélia Jordana chanteuse et actrice, Dali Benssalah acteur, Léa Seydoux actrice, Médine auteur et rappeur, Renaud chanteur, Nawell Madani humoriste, François Civil acteur, Fianso acteur et chanteur, Guillaume Meurice humoriste, Rima Hassan juriste en droit international et activiste franco-palestinienne, Melha Bedia actrice et humoriste, Hugo Tout Seul humoriste et vidéaste, Sneazzy rappeur, Reda Kateb acteur, Ludivine Sagnier actrice, Niels Schneider acteur, Thomas La Hess @Thomaslahess créateur vidéo, Aloïse Sauvage chanteuse, Gaël Faye auteur, Emilie Gomis sportive, Anne Marivin actrice, Rilès artiste, Matthieu Longatte humoriste, réalisateur, acteur, Blanche Gardin humoriste, Lolaclr @Lolaclrvm créatrice vidéo, Béatrice Dalle actrice, Radouan Leflahi acteur, Oulaya Amamra actrice, Swann Arlaud acteur… La liste complète des signataires est ici