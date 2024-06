Réactions de la presse internationale après les élections européennes en France et la dissolution

Les résultats des élections européennes en France et la décision inattendue du président Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale ont secoué la scène politique française et suscité de vives réactions de la part de la presse internationale.

Le New York Times

Le New York Times a qualifié la situation politique en France de « désarroi » après que Macron a annoncé des élections législatives anticipées. Cette décision a été prise à la suite d’une défaite écrasante de son parti centriste Renaissance face au Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen, qui a remporté environ 31,4 % des voix contre 14,6 % pour le parti de Macron. Macron a justifié la dissolution de l’Assemblée nationale en déclarant que « la France a besoin d’une majorité claire pour avancer avec sérénité et harmonie » .

Le journal a souligné que cette décision intervient à la veille des Jeux olympiques d’été de Paris, ajoutant une couche d’incertitude politique à un moment déjà chargé pour le pays. Macron, un ardent défenseur de l’Union européenne, voit cette élection comme une nécessité pour répondre aux inquiétudes croissantes des citoyens face à la montée des nationalistes et des démagogues .

The Guardian

The Guardian a décrit les élections à venir comme « les plus conséquentes depuis des décennies » pour la France, qualifiant la décision de Macron d’audacieuse et risquée. Après la défaite de son parti aux élections européennes, Macron espère reprendre l’initiative en forçant le RN à se préparer rapidement pour une nouvelle élection législative. Le RN, dirigé par Jordan Bardella, a remporté environ 32 % des voix, doublant presque les résultats du parti de Macron. Cette décision pourrait potentiellement donner un pouvoir politique majeur à l’extrême droite en France .

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré que cette élection serait cruciale pour l’avenir de la France, exhortant les citoyens à se mobiliser pour empêcher l’extrême droite d’obtenir une majorité. Bien que certains analystes estiment qu’une majorité absolue du RN est improbable, la possibilité d’une telle issue ajoute une grande incertitude à la situation politique actuelle .

Al Jazeera

Al Jazeera a également rapporté les gains significatifs des partis qualifiés d’extrême droite lors des élections européennes, notant que ces résultats ont créé un séisme politique en France. Le Rassemblement National a remporté plus de 31,5 % des voix, une victoire historique selon sa dirigeante Marine Le Pen. En réponse à cette défaite, Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue d’élections législatives anticipées pour le 30 juin, avec un second tour prévu le 7 juillet .

La montée de l’extrême droite en France, ainsi que dans d’autres pays européens comme l’Italie et l’Allemagne, pose des défis importants pour la stabilité politique de l’Union européenne. Avec l’augmentation du nombre de sièges pour les partis d’extrême droite au Parlement européen, la capacité de l’UE à passer des législations et à prendre des décisions pourrait être compromise .

Conclusion

La presse internationale s’accorde à dire que la décision de Macron de dissoudre l’Assemblée nationale et d’appeler à des élections législatives anticipées marque un tournant critique pour la France. Face à la percée du Rassemblement national, ces élections détermineront non seulement l’avenir de la politique française, mais aussi l’orientation future de l’Union européenne. Les prochains jours seront cruciaux alors que les partis politiques se préparent à une campagne électorale intense dans un climat d’incertitude et de tension accrue.