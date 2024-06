Réaction de la presse internationale au ralliement d’Eric Ciotti au Rassemblement National

L’annonce du President des Républicains (LR), Éric Ciotti, de former une alliance avec le Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen a provoqué un véritable séisme politique en France, suscitant des réactions vives et variées dans la presse internationale.

The Guardian : Un choc pour la droite française

Le Guardian souligne que la décision de Ciotti représente un tournant historique pour la droite française, qui jusque-là avait résisté à toute forme d’alliance avec l’extrême droite. Le journal britannique note que cette alliance, qualifiée de « choix courageux » par Marine Le Pen, a déclenché une onde de choc parmi les membres des Républicains, certains allant jusqu’à parler de « trahison ». Les critiques viennent notamment de figures éminentes comme le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la ministre de la Culture Rachida Dati, qui ont tous deux dénoncé cette décision comme un déshonneur pour l’héritage gaulliste de leur parti .

BBC : Une implosion imminente

La BBC rapporte que l’annonce de Ciotti a provoqué un tollé non seulement au sein de son propre parti, mais également dans le paysage politique français en général. La chaîne britannique met en lumière la condamnation unanime de cette alliance par les leaders de LR, avec certains, comme le vice-président du parti Florence Portelli, menaçant de le démettre de ses fonctions. La BBC souligne également que cette décision pourrait précipiter une implosion du parti LR, qui peine déjà à conserver son électorat face à la montée du RN .

Asharq News : Un séisme politique

Le média arabe Asharq News décrit l’annonce de Ciotti comme un « séisme politique » qui a divisé profondément les Républicains. En soulignant l’importance historique de ce parti dans la lutte contre l’extrême droite, Asharq News met en avant les réactions indignées de nombreux membres influents du parti, qui voient cette alliance comme une trahison de l’héritage gaulliste et une rupture avec la tradition politique française. Le média arabe rappelle également que Ciotti, autrefois opposé à toute forme d’alliance avec le RN, a désormais changé de position, justifiant son choix par la nécessité de contrer la gauche et le centre .

Répercussions politiques

Cette alliance controversée entre les Républicains et le Rassemblement National a des implications profondes pour la politique française. D’une part, elle illustre la fragmentation croissante des forces politiques traditionnelles en France et la montée de l’extrême droite comme une force politique incontournable. D’autre part, elle soulève des questions sur l’avenir du parti LR, qui pourrait voir une scission entre ceux qui soutiennent Ciotti et ceux qui restent fidèles à l’héritage gaulliste.

Alors que les élections législatives anticipées approchent, la décision de Ciotti pourrait avoir des conséquences significatives sur le paysage politique français, en renforçant la polarisation et en redéfinissant les alliances politiques traditionnelles.