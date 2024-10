Raymond Depardon honoré par la BnF, une première pour un photographe

Le célèbre photographe et réalisateur français Raymond Depardon a été récompensé, lundi 30 septembre 2024, par le prix de la Bibliothèque nationale de France (BnF) pour l’ensemble de son œuvre. C’est la première fois qu’un photographe reçoit cette distinction, qui salue la profondeur de ses reportages, son habileté à lier images et textes, ainsi que son regard unique sur l’évolution des sociétés contemporaines. La cérémonie a eu lieu à la BnF Richelieu, en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati, qui a remis le prix à l’artiste.

@labnf La Bibliothèque nationale de France a décerné son prix annuel au photographe et cinéaste Raymond Depardon.https://t.co/RjANU499zB



📷Raymond Depardon. © Raymond Depardon / Magnum Photos pic.twitter.com/cidKOkSK86 — Bibliothèque BnF (@laBnF) October 1, 2024

Né en 1942, Raymond Depardon s’est illustré dès les années 1960 en couvrant les décolonisations africaines. Cofondateur de l’agence Gamma, il a ensuite rejoint la prestigieuse agence Magnum, multipliant les projets photographiques et cinématographiques. Documentariste engagé, il est l’auteur de films marquants comme 1974, une partie de campagne ou Faits divers. La BnF a également salué l’important legs d’archives que Depardon a confié à l’institution, assurant la préservation de son héritage artistique.

À cette occasion, La Poste a émis un timbre en hommage à Raymond Depardon, célébrant l’ensemble de sa carrière. L’illustration représente Marcel Privat, un berger de Lozère, photographié par l’artiste lors du tournage de La Vie moderne. Ce timbre, d’une valeur de 2,58 €, reflète l’engagement de Depardon pour le monde rural et sa capacité à mettre en lumière des populations souvent invisibles.

Raymond Depardon : La Poste célèbre un maître de la photographie avec un timbre https://t.co/ka1CWhfyVl pic.twitter.com/MnGt9T7BXo — Phototrend (@phototrend) October 1, 2024

Avec cette double distinction, la BnF et La Poste célèbrent un artiste qui a su, à travers ses livres, ses films et ses photographies, créer un pont entre la réalité et l’art, documentant la vie quotidienne avec humanité et sensibilité.

Alice Leroy