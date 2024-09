Raymond Aabou et Valérie Benaïm ont failli animer la matinale d’Europe 2

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont révélé, ce lundi 16 septembre, dans Touche pas à mon poste (TPMP), que la matinale d’Europe 2 aurait pu connaître un tout autre casting pour cette rentrée 2024. Alors que Benjamin Castaldi est désormais aux commandes de « Casta réveille la France » aux côtés de Marie Solis et Fabien Delettres, Raymond Aabou et Valérie Benaïm étaient pressentis pour animer ce créneau.

Raymond Aabou a confié qu’il envisageait sérieusement d’animer la matinale d’Europe 2. « On avait parlé de plein de projets ensemble, Europe 1, Europe 2, NRJ… Et au final, c’est Benjamin qui a pris la place », a-t-il déclaré. Raymond a même arrêté son activité de chauffeur-livreur, convaincu qu’il prendrait les rênes du morning. « Mon patron m’avait dit que Valérie et moi avions 99,9 % de chances d’être à l’antenne », a-t-il ajouté, avec humour, expliquant avoir tout abandonné pour ce projet. Finalement, c’est Benjamin Castaldi qui a été choisi.

Cyril Hanouna a expliqué que, bien que la proposition de rejoindre Europe 1 lui ait été faite pendant quatre années consécutives, il avait initialement préféré Europe 2. Cependant, un « souci financier » l’a conduit à se retirer du projet. Il a alors appelé Benjamin Castaldi pour lui proposer de passer un casting pour l’émission. Hanouna a précisé que, malgré un salaire moins élevé que prévu, l’offre restait conséquente pour son ami, qui a finalement accepté l’opportunité. Aujourd’hui, Raymond Aabou et Valérie Benaïm continuent de collaborer avec Hanouna dans d’autres projets, notamment « On marche sur la tête », l’émission de l’après-midi sur Europe 1.