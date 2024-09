Raphaël Varane, c’est (déjà) la fin !

Il n’a que 31 ans et annonce déjà sa retraite. Après celle d’Enzo Zidane hier, c’est un joueur d’un tout autre palmarès qui tire sa révérence. Le défenseur central des Bleus en 2018, taulier de l’équipe de France de Didier Deschamps et du Real Madrid, ne poursuivra pas sa carrière. Gêné par des soucis au genou gauche, il raccroche les crampons.

Raphaël Varane, le boss. Un palmarès exceptionnel et un petit goût amer pour finir. Le football va lui manquer tout autant qu’il va manquer au football.

À 31 ans, ce défenseur parti à l’âge de 18 ans construire sa carrière dorée a donc décidé de résilier son contrat avec Côme (Italie) avant d’annoncer sa retraite. Son dernier match en professionnel aura donc été ce 32e de finale de Coupe d’Italie contre la Sampdoria Gênes (1-1 et 3-4 aux t.a.b.) le 11 août.

Il a laissé une vidéo sur X, un joli message à ses 23M d’abonnés sur Instagram. « Je n’ai aucun regret, je ne changerais rien, déclare-t-il sur Instagram. J’ai gagné plus que je n’aurais pu en rêver, mais au-delà des accolades et des trophées, je suis fier d’être resté fidèle à mes principes de sincérité et d’avoir essayé de laisser le monde meilleur que je ne l’avais trouvé. J’espère que je vous ai tous rendus fiers. »

Raphaël Varane, c’est 360 matchs avec le Real Madrid pendant dix ans : 4 Ligues des champions, 3 Liga espagnole. Cette fameuse Coupe du monde 2018, mais aussi 3 Supercoupes de l’UEFA, 1 Nations League, 1 Carabao Cup (Angleterre), 1 FA Cup (Angleterre), 1 Coupe du Roi (Espagne). Merci Rapha !