Raphaël Glucksmann prépare une rentrée politique ambitieuse

Raphaël Glucksmann, eurodéputé et figure montante de la gauche française, se prépare à faire son retour sur la scène politique nationale avec un événement majeur prévu pour début octobre. Après une pause stratégique depuis les élections législatives anticipées, Glucksmann, qui a surpris avec son score aux européennes (13,83 %), se concentre désormais sur la construction d’une force politique significative en France.

Malgré sa discrétion récente, Glucksmann n’a pas cessé de travailler en coulisses. Il s’est impliqué dans les discussions sur la répartition des postes au Parlement européen, même si sa nomination à des postes clés n’a pas abouti. Les sociaux-démocrates européens lui ont confié une mission de restructuration idéologique, témoignant de son influence croissante sur la scène politique européenne.

Place publique, le mouvement co-dirigé par Glucksmann, compte organiser un grand rassemblement début octobre. Cet événement marquera le début d’une nouvelle phase pour le mouvement, qui cherche à se démarquer dans le paysage politique français. Pascaline Lécorché, secrétaire générale de Place publique, explique que l’objectif est de montrer les particularités du mouvement et de faire une démonstration de force militante.

Glucksmann ambitionne de créer une grande force sociale-démocrate en France, intégrant l’écologie politique. Avec plus de 10 000 adhérents et 300 000 sympathisants, Place publique est en pleine expansion et cherche à attirer de nouveaux soutiens. L’événement de rentrée pourrait voir l’arrivée de figures importantes d’autres formations politiques, comme Sacha Houlié, ancien membre de l’aile gauche macroniste.

Le programme de cet événement n’est pas encore finalisé, mais il devrait aborder des thématiques variées, y compris des questions régaliennes, afin de s’affirmer comme un parti de masse. Le lieu choisi mettra en avant la diversité territoriale du mouvement, en privilégiant les zones rurales aux grandes métropoles.

Enfin, la question de la participation de membres de La France insoumise reste ouverte, malgré les tensions passées avec Jean-Luc Mélenchon. L’objectif de Place publique est d’élargir son spectre et d’agréger les forces de la gauche en vue des municipales de 2026, avec l’ambition de peser significativement lors de la prochaine élection présidentielle. Selon un sondage Elabe, Glucksmann est actuellement la personnalité de gauche la plus appréciée des Français, renforçant sa position pour les échéances à venir.