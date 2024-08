Raphaël Glucksmann plaide pour une refonte de la gauche : rompre avec Macron et Mélenchon pour renforcer la social-démocratie

Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la social-démocratie et critique d’Emmanuel Macron ainsi que de Jean-Luc Mélenchon, a appelé à un changement radical dans la politique de gauche française. Lors d’une interview avec Nathalie Schuck du magazine Le Point, Glucksmann a plaidé pour un départ définitif des stratégies employées par Macron et Mélenchon, soulignant la nécessité pour la gauche de rompre avec La France Insoumise (LFI) et de tracer une nouvelle voie. Évoquant les défis électoraux récents, y compris la montée en puissance de l’influence d’extrême droite de Marine Le Pen, il a insisté sur l’importance de construire une force social-démocrate robuste capable de relever ces défis lors de la prochaine élection présidentielle.

La critique de Glucksmann s’étend à l’état actuel du Nouveau Front populaire, une coalition qu’il a autrefois soutenue pour contrer l’extrême droite mais qu’il considère maintenant comme limitative et opaque. Il déplore la discorde interne de la coalition et son incapacité à engager un dialogue constructif avec d’autres entités politiques, qu’il considère essentiel pour former un gouvernement à l’image de ce qui se pratique au Parlement européen.

Reflet de son parcours politique personnel et des leçons tirées de ses homologues européens, Glucksmann a souligné la nécessité de privilégier le compromis et le dialogue plutôt que la posture radicale, qu’il juge contre-productive pour une véritable transformation sociale. Il envisage un avenir où la social-démocratie en France, revigorée et affirmée, pourrait efficacement contrer les extrêmes tant à droite qu’à gauche du spectre politique.

Alors que la France continue de lutter contre la fragmentation politique et les répercussions d’élections contestées, l’appel de Glucksmann à une approche renouvelée et de principe de la politique de gauche souligne le débat en cours en France sur la direction et la composition de ses stratégies de leadership et de gouvernance futures.