Raphaël Glucksmann lance la rentrée politique de Place publique en Gironde

Le week-end des 5 et 6 octobre marquera un moment clé pour le mouvement Place publique, avec une rentrée politique qui se tiendra à La Réole, en Gironde. Coprésidé par les eurodéputés Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, ce rendez-vous rassemblera diverses personnalités politiques issues de la gauche et d’anciens alliés de la majorité présidentielle.

Parmi les figures attendues, on compte deux anciens candidats à l’élection présidentielle de 2022, Yannick Jadot pour les écologistes et Anne Hidalgo, maire de Paris, ainsi que plusieurs personnalités ayant pris leurs distances avec Renaissance, le parti d’Emmanuel Macron. Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé et désormais député de Place publique, sera présent, tout comme Clément Beaune, ancien ministre des Transports, et Sacha Houlié, député de la Vienne. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, ainsi que les députées girondines Marie Récalde et Pascale Got, prendront également part aux débats, tout comme Boris Vallaud, député des Landes et président du groupe PS à l’Assemblée nationale.

L’événement sera l’occasion d’aborder des sujets de fond tels que la santé, le pouvoir d’achat, l’écologie, la démocratie ou encore la lutte contre le narcotrafic. Le casting de cette rentrée politique pourrait rappeler un nouveau Front populaire, bien que marqué par l’absence de La France insoumise, avec laquelle Place publique a choisi de prendre ses distances. Raphaël Glucksmann, lors de ce week-end, devrait renouveler son appel à dépasser les clivages représentés par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, préparant ainsi, potentiellement, un premier pas vers l’échéance présidentielle de 2027.

Parmi les autres personnalités politiques attendues figurent Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et Benoît Payan, maire de Marseille, qui croisera à La Réole Karim Bouamrane, maire médiatique de Saint-Ouen-sur-Seine, pressenti par certains comme possible Premier ministre. Thierry Beaudet, président du Conseil économique, social et environnemental, également mentionné parmi les noms pour Matignon, participera aussi à ces échanges.

Ce week-end de réflexion pourrait bien marquer une étape importante pour la recomposition de la gauche française, sous l’impulsion de Raphaël Glucksmann et ses alliés.