Raphaël Arnault provoque sur X en faisant référence à son statut de fiché S

Le député insoumis Raphaël Arnault, connu pour son passé de militant antifasciste et son engagement politique tranché, a de nouveau secoué la toile avec une publication sur X. En référence à son statut de fiché S, il a lancé de manière provocante : « Promis si je finis à l’intérieur il y a certaines fiches qui vont sauter 😁 ». Cette déclaration, tout en ironie, fait allusion à son propre fichage pour ses activités militantes passées. Ce fichage, qui a longtemps été un sujet de débat autour de son engagement antifasciste, semble ici être utilisé par Arnault pour réaffirmer son combat contre un État qu’il considère parfois répressif.

Promis si je finis à l’intérieur il y a certaines fiches qui vont sauter 😁



Plus sérieusement, accueil digne de ce nom aux Amfis pour madame Castets, future 1ère ministre de ce pays qui en a grand besoin. Et si le président ne respecte pas la démocratie, alors il devra partir. pic.twitter.com/dmcr4j6DoC — Raphaël Arnault (@ArnaultRaphael) August 25, 2024

Cela dit, Raphaël Arnault a recentré son message sur le soutien à Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire (NFP) pour le poste de Première ministre. Présent aux Amfis, les universités d’été de La France Insoumise, Arnault a salué « l’accueil digne de ce nom » réservé à Castets, qu’il a qualifiée de « future 1ère ministre de ce pays qui en a grand besoin ». Il a également averti que « si le président ne respecte pas la démocratie, alors il devra partir. » Une déclaration qui reflète la ligne dure des Insoumis face à l’inaction d’Emmanuel Macron dans la formation d’un nouveau gouvernement.

Aujourd’hui, au sein de La France Insoumise, Arnault incarne cette nouvelle génération d’élus engagés dans des combats politiques de terrain, tout en conservant son franc-parler et son attachement aux principes de justice sociale et d’antifascisme. Son soutien à Lucie Castets s’inscrit dans cette continuité, illustrant sa volonté de voir émerger un gouvernement capable de répondre aux aspirations populaires, et de renverser ce qu’il considère comme un ordre établi qui étouffe la démocratie.

Hector M.