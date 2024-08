Radio Nova : assister à l’émission de Guillaume Meurice vous coûtera 17 euros

Le 26 août dernier, après sa mise à l’écart de Radio France, Guillaume Meurice annonçait son retour sur les ondes avec une nouvelle émission hebdomadaire intitulée La dernière, diffusée en direct sur Radio Nova à partir du 8 septembre. Cette émission, qui se déroulera en public, surprend toutefois par une particularité : il faudra payer pour y assister.

En effet, contrairement aux pratiques habituelles où les places pour les émissions de radio ou de télévision sont gratuites, La dernière impose un billet d’entrée. Enregistrée non pas dans les studios de Radio Nova mais dans la salle de spectacles de l’Européen, dans le XVIIe arrondissement de Paris, l’émission propose des billets à 17 euros en plein tarif et 12 euros en tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et les jeunes de moins de 26 ans.

Ce choix de monétiser l’accès au public, bien que rare, n’a pas dissuadé les fans de l’humoriste et de son équipe composée notamment de Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud, et Aymeric Lompret. Moins de 24 heures après l’ouverture des réservations, la première émission du 8 septembre affichait déjà complet, suivie par les deux émissions des 15 et 22 septembre.

Ce format payant rappelle davantage certains enregistrements de podcasts en salle de spectacles, comme le Floodcast qui avait rempli l’Olympia, qu’une émission traditionnelle de radio. À titre de comparaison, l’ancienne émission Le grand dimanche soir sur France Inter, dont La dernière semble s’inspirer, se déroulait gratuitement au Studio 104 de la Maison de la Radio, un lieu pouvant accueillir plus de 850 personnes.