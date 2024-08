Radio Nova annonce l’arrivée de Guillaume Meurice et de sa bande

Exit Radio France, place à Radio Nova. L’impertinent humoriste Guillaume Meurice est de retour à la radio dans la case du dimanche, de 18h à 20h, en direct. Pour une émission qui devrait faire parler…

Radio Nova promet de faire des étincelles. Avec l’arrivée cette saison de Guillaume Meurice, Aymeric Lompret, Juliette Arnaud et Pierre-Emmanuel Barré, 4 nouvelles voix s’ajoutent aux équipes en place à la station.

La joyeuse bande promet d’animer tous les dimanches, de 18h à 20h, en direct et en public, l’émission La Dernière. La radio annonce qu’ils « livreront une analyse pointue, objective et impartiale de l’actualité« . Grande première le dimanche 8 septembre au théâtre L’Européen (Paris) et en direct sur Radio Nova.

« Comme on a compris que la liberté d’expression, c’était surtout un joli concept, on s’est dit que c’était mieux d’imaginer chaque émission comme si c’était la dernière » déclare Guillaume Meurice.