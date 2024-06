Rachida Dati Tire la sonnette d’alarme sur l’alliance LR-RN et les dangers pour les femmes

Ce matin, l’ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati, était l’invitée de Laurence Ferrari sur CNEWS et Europe 1 pour une interview politique très attendue. Lors de cet entretien, Dati a été interrogée sur l’accord controversé annoncé par Éric Ciotti, président des Républicains (LR), en vue d’une alliance avec le Rassemblement National (RN). Ses propos ont été sans équivoque : elle a exprimé de vives inquiétudes sur les dangers que représentent, selon elle, les extrêmes de l’échiquier politique pour la France et, plus particulièrement, pour les droits des femmes.

«Les extrêmes, avec des méthodes différentes, amènent au même résultat : la désintégration de la France ou le chaos», soutient Rachida Dati, dans #LaGrandeInterview pic.twitter.com/by34pna87Q — CNEWS (@CNEWS) June 12, 2024

Un Avertissement Clair sur les Dérives des Républicains

« Il y avait déjà eu un début de dérive des Républicains », a déclaré Rachida Dati, en réaction à l’appel à l’alliance d’Éric Ciotti avec le RN. En évoquant les extrêmes, elle a prévenu que, malgré des méthodes différentes, ils conduisent tous deux au « même résultat : la désintégration de la France ou le chaos ». Dati a ainsi illustré son inquiétude quant aux conséquences d’une telle alliance sur la stabilité et l’unité nationale.

Rachida Dati, ministre de la Culture sur l'alliance entre le Rassemblement national et les Républicains : «Je pense que la France est majoritairement à droite dans ses valeurs. Mais on ne peut pas dire que le parti des Républicains vit bien» dans #LaGrandeInterview pic.twitter.com/GUrHCet2aU — CNEWS (@CNEWS) June 12, 2024

Les Droits des Femmes en Péril

Rachida Dati a également mis en avant les dangers spécifiques qu’une victoire du RN pourrait représenter pour les femmes en France. Elle a souligné que son propre parcours, marqué par l’accès à l’éducation, aux soins et à la liberté des femmes, serait mis en péril par le projet de société du RN.

« Moi j’aime mon pays. J’aime mon pays dans ce qu’il m’a donné et en particulier cet accès à la liberté pour les femmes, l’égalité hommes-femmes. Vous connaissez mon parcours, je n’aurai pas ce parcours si je n’avais pas eu accès à l’école, aux soins et à la liberté pour les femmes. »

Dati a fermement critiqué les idéologies sous-jacentes au programme du RN, accusant le parti de Marine Le Pen de vouloir remettre en question des droits fondamentaux durement acquis. Elle a rappelé des propos entendus à l’Assemblée nationale, selon lesquels les femmes devraient se contenter de faire des enfants et de rester à la maison, une vision qu’elle rejette catégoriquement.

Une Vision de Société en Opposition

En conclusion, Rachida Dati a réaffirmé son engagement pour une société où l’égalité entre hommes et femmes est non seulement protégée mais aussi promue. Elle s’oppose fermement à toute forme de régression des droits des femmes et considère que les alliances politiques ne doivent pas compromettre ces principes fondamentaux.

Cette intervention de Rachida Dati sur CNEWS et Europe 1 vient rappeler les enjeux cruciaux des alliances politiques et leurs implications sur la société, en particulier en matière de droits des femmes. Son message est clair : la vigilance est de mise face aux extrêmes qui, selon elle, menacent de déstabiliser la France et de remettre en question des acquis sociaux essentiels.