Rachida Dati critique la droite : un pacte législatif ne suffit pas face aux défis actuels

Dans une récente interview accordée au Figaro, Rachida Dati, ministre démissionnaire de la Culture et figure politique influente, a exprimé sa position sur l’avenir de la droite française et son rôle dans la gouvernance du pays. Alors que se profile une nouvelle rencontre entre les Républicains (LR) et Emmanuel Macron, Dati insiste sur l’importance d’un « pacte gouvernemental » avec LR, qu’elle juge « indispensable » pour assurer la stabilité du pays.

Rachida Dati critique ouvertement la proposition de Laurent Wauquiez, président des députés de la Droite républicaine, qui préconise un « pacte législatif » limitant la collaboration de la droite à un soutien ponctuel sur certains textes sans intégration au gouvernement. Pour Dati, cette proposition est insuffisante face aux défis actuels. Elle exhorte LR à « choisir la responsabilité » et à assumer pleinement son rôle historique en participant activement à la formation d’un nouveau gouvernement.

Dati rappelle que les Républicains ont toujours eu à cœur l’intérêt supérieur du pays, soulignant la nécessité de stabilité, de sécurité pour les citoyens, et de poursuivre une politique d’indépendance énergétique centrée sur le développement du nucléaire. Elle plaide pour une gestion rigoureuse des finances publiques, et voit dans une coalition avec les partis du bloc central (Renaissance, MoDem, Horizons) une opportunité de répondre à ces besoins cruciaux.

La ministre met également en garde contre le danger de laisser le pays à la merci d’une gauche qu’elle qualifie de « minoritaire » et « dominée par ses pompiers pyromanes ». Elle critique vivement la France insoumise, qui a prévu d’organiser une manifestation le 7 septembre contre ce qu’elle appelle le « coup de force » d’Emmanuel Macron. Dati questionne le sens de cette manifestation, qu’elle perçoit comme une attaque contre le respect des institutions républicaines.

En conclusion, Rachida Dati appelle LR à faire preuve de responsabilité en saisissant l’opportunité de ce pacte gouvernemental pour contribuer activement à la stabilité et à la prospérité de la France, plutôt que de céder à des stratégies politiques qu’elle juge inefficaces et dangereuses.