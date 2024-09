Rachida Dati charge Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer pour leur attitude envers Macron

Ce mercredi 4 septembre 2024, Rachida Dati a pris la parole sur son compte X (anciennement Twitter) pour tacler l’ancien Premier ministre Édouard Philippe ainsi que l’ex ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. La ministre de la culture juge irrespectueuse leur attitude envers Emmanuel Macron.

Édouard Philippe a cette semaine annoncé qu’il se lançait dans la course pour l’élection présidentielle de 2027, déclarant vouloir proposer des réformes ambitieuses. De son côté, Jean-Michel Blanquer a publié La Citadelle, un ouvrage dans lequel il critique ouvertement certains choix politiques d’Emmanuel Macron.

Pour Rachida Dati, ces actions constituent une ingratitude manifeste envers celui qui a permis à Philippe et Blanquer d’occuper des positions de pouvoir sous sa présidence. Dans son tweet cinglant, elle a écrit : « L’élégance comme la reconnaissance devraient amener à plus de respect de l’institution présidentielle et de l’homme qui vous a permis d’agir et même d’exister sur le plan politique. »

L’élégance comme la reconnaissance devraient amener à plus de respect de l’institution présidentielle et de l’homme qui vous a permis d’agir et même d’exister sur le plan politique.

#JeanMichelBlanquer #EdouardPhilippe pic.twitter.com/BRv88MG2IA — Rachida Dati ن (@datirachida) September 4, 2024

Ce n’est pas la première fois que Dati s’en prend ouvertement à Édouard Philippe. En 2018 déjà lorsqu’il était à la tête du gouvernement, elle avait déclaré sur BFMTV qu’il « n’a jamais travaillé ». Plus récemment, en 2023 sur le plateau de « quelle époque » sur France 2, elle avait affirmé ‘ »qu’Édouard Philippe ne lui inspirait rien ».