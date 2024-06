Quels Tubes Passeront sur Nostalgie d’ici 2040 ?

Philippe et Sandy, les animateurs emblématiques de l’émission quotidienne « Les Matins Nostalgie », ont récemment posé une question intrigante à leurs auditeurs : quels tubes passeront sur Nostalgie d’ici 2040 ? Pendant plusieurs semaines, les auditeurs ont eu l’opportunité de proposer leurs idées et d’imaginer quels titres pourraient être diffusés sur cette station iconique dans les vingt prochaines années.

Face au succès retentissant de cette initiative et au grand nombre de suggestions reçues, la station a décidé de créer une radio digitale dédiée, mettant en lumière l’ensemble des propositions. Ainsi, « Nostalgie en 2040 » est née, avec une programmation variée incluant des artistes tels que les Black Eyed Peas, Gims, M. Pokora, David Guetta, Shakira, Indochine, Coldplay, Madonna, et Pharrell Williams.

Un Saut Temporel avec Nostalgie

La question posée par Philippe et Sandy a suscité un vif engouement, permettant aux auditeurs de se projeter sur les tubes qui pourraient être diffusés sur Nostalgie dans les deux prochaines décennies. Pour répondre à cette effervescence, la radio a lancé « Nostalgie en 2040 », une radio digitale qui promet de faire revivre les futurs classiques.

Tous les matins, de 6h à 9h, Philippe et Sandy animent « Les Matins Nostalgie » dans la bonne humeur. Récemment, ils ont sollicité leurs auditeurs en leur demandant quels tubes passeront sur Nostalgie d’ici 2040. Les réponses ont été nombreuses et variées, avec des artistes allant de Lady Gaga à Daft Punk, en passant par David Guetta, Shakira, Camila Cabello, Julien Doré, Coldplay, Stromae, et bien d’autres.

Un Univers Musical Évolutif

L’engouement pour cette question a été tel que Nostalgie a décidé de rassembler les artistes plébiscités dans une nouvelle radio digitale à découvrir sur nostalgie.fr et via l’application Nostalgie. « Nostalgie en 2040 » propose une sélection de titres modernes qui pourraient devenir les classiques de demain, aux côtés des incontournables des années 80.

Nostalgie : Une Histoire et un Futur

Nostalgie, créée en 1983 à Lyon par Pierre Alberti, est une station de radio FM française emblématique. En 2017, elle représentait un réseau de radiodiffusion constitué d’un échelon national à Paris et de 23 antennes locales produisant leurs propres programmes lors des décrochages. En plus de sa programmation FM, Nostalgie possède près de quarante webradios, faisant partie du groupe NRJ.

Avec « Nostalgie en 2040 », la station continue de se réinventer et de préparer l’avenir, en imaginant les playlists qui feront vibrer ses auditeurs dans les années à venir. Cette initiative permet de maintenir un lien fort avec son public, en lui offrant la possibilité de contribuer activement à l’évolution de la station.