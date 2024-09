Quel gouvernement les Français veulent-ils ?

Alors que Michel Barnier s’attèle à la formation de son gouvernement, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche révèle que les Français souhaitent une équipe gouvernementale plus diverse politiquement. Une majorité appelle à l’inclusion de personnalités venant de divers horizons politiques, allant de la gauche aux Républicains, en passant par le Rassemblement national et Renaissance.

Selon ce sondage, 68 % des Français sont favorables à l’entrée de ministres issus de la gauche. Ce souhait d’ouverture ne se limite pas à la gauche, puisque 63 % souhaitent voir des membres des Républicains dans le gouvernement, 55 % sont favorables à la présence de ministres du Rassemblement national, et 52 % estiment que des personnalités de Renaissance devraient être intégrées.

Un soutien nuancé selon les âges et les classes sociales

L’analyse des résultats révèle des disparités importantes selon l’âge des sondés. Les 35-49 ans sont les plus enclins à soutenir la nomination de ministres de gauche (74 %), tandis que ce soutien descend à 55 % chez les moins de 35 ans. Par ailleurs, les catégories socioprofessionnelles supérieures (CSP+) et les inactifs sont légèrement plus favorables à l’intégration de ministres de gauche (71 %) par rapport aux catégories socioprofessionnelles inférieures (CSP-).

Concernant les Républicains, le soutien est globalement stable à travers les différentes tranches d’âge, avec 77 % des plus de 65 ans souhaitant la nomination de ministres LR, contre 51 % pour les moins de 35 ans. Ce soutien reste fort, mais légèrement inférieur parmi les sympathisants de gauche et de La France Insoumise.

Rassemblement national et Renaissance : une approbation mitigée

Bien que 55 % des Français souhaitent la présence de ministres du Rassemblement national, cette idée divise plus largement les citoyens. Les plus jeunes (moins de 35 ans) sont 53 % à soutenir cette proposition, tandis que ce chiffre monte à 58 % pour les 35-49 ans. La popularité de cette idée atteint son sommet chez les sympathisants du RN, avec 92 % de soutien.

Du côté de Renaissance, le parti d’Emmanuel Macron, 52 % des Français souhaitent la présence de ministres issus de ce mouvement. Toutefois, ce soutien est nettement plus fort chez les 65 ans et plus (59 %) et plus faible chez les moins de 35 ans, dont 62 % s’opposent à l’intégration de personnalités Renaissance.

Face à ces résultats, Michel Barnier devra jongler avec des attentes variées et parfois contradictoires. La majorité des Français soutient l’idée d’un gouvernement ouvert et diversifié politiquement, une tendance qui pourrait influencer la composition de la future équipe gouvernementale. L’intégration de ministres venus de différents horizons politiques pourrait ainsi répondre à cette demande de diversité exprimée par une large partie de la population.