Que retenir de la déclaration de politique générale de Michel Barnier

Le Premier ministre Michel Barnier a prononcé sa déclaration de politique générale ce mardi, marquée par un engagement renouvelé envers le dialogue social et des mesures sur divers enjeux cruciaux pour la France.

Assurance-chômage et emploi des seniors

Barnier a d’abord annoncé une redéfinition du cadre de l’assurance-chômage en redonnant la main aux partenaires sociaux. Il a affirmé que les syndicats et le patronat sont les mieux placés pour négocier sur « notre système d’indemnisation du chômage » et sur « l’emploi des seniors », ce qui entraîne l’abandon de la réforme précédemment proposée par le gouvernement Attal. Cette négociation devrait débuter dans les prochaines semaines, alors que les règles actuelles ont été prolongées jusqu’au 31 octobre.

Sécurité et justice

Le Premier ministre a souligné l’importance de la sécurité en évoquant la nécessité de mieux contrôler les frontières et de lutter contre la montée de la violence, notamment celle impliquant des mineurs. Barnier a promis de construire plus de places de prison, soulignant que la France fait face à un déséquilibre alarmant avec près de 80 000 détenus pour seulement 62 000 places. Il a également évoqué une politique pénale ferme, indissociable du respect de l’État de droit, en réponse aux déclarations controversées de son ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Engagement international

Sur le plan international, Barnier a assuré que la France restera active au Proche et au Moyen-Orient, appelant à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération des otages israéliens. Il a réaffirmé le soutien de la France au peuple ukrainien face à l’agression russe.

Santé, éducation et économie

Dans le domaine de la santé, le Premier ministre a promis d’accélérer le développement des soins palliatifs et de faire de la santé mentale une grande cause nationale pour 2025. Il a également abordé le manque de professeurs en suggérant de faire appel à des enseignants retraités pour soutenir les jeunes enseignants.

Sur le plan économique, Barnier a annoncé une revalorisation du SMIC de 2 % dès le 1er novembre et un plan pour ramener le déficit budgétaire à 5 % d’ici 2025. Il a également proposé une contribution exceptionnelle des grandes entreprises et des Français les plus fortunés pour un redressement collectif, tout en promettant de lutter contre la fraude fiscale.

Transition écologique et projets de loi

Barnier a affirmé que la transition écologique sera au cœur de l’action gouvernementale, avec des projets pour favoriser le développement des énergies renouvelables et du nucléaire. Il a également annoncé la reprise du projet de loi sur la souveraineté agricole et la volonté d’organiser une grande conférence nationale sur l’eau.

Conclusion

Michel Barnier a conclu son discours en appelant à l’écoute et au dialogue entre les différentes formations politiques. Il a exprimé sa confiance dans la capacité collective à surmonter les obstacles et a insisté sur l’importance de prendre soin de la République et de l’Europe, qui sont fragiles. Le discours a été accueilli par des réactions contrastées au sein de l’Assemblée, avec des députés de gauche brandissant des cartes d’électeurs pour dénoncer son arrivée à Matignon comme un contournement des résultats électoraux.