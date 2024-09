Quatre ans après son assassinat, le collège de Samuel Paty prendra son nom

Près de quatre ans après l’assassinat tragique de Samuel Paty, le collège du Bois d’Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, s’apprête à porter le nom de cet enseignant martyrisé. Le conseil d’administration de l’établissement a validé ce lundi soir la proposition de rebaptiser le collège en hommage à Samuel Paty, un symbole puissant pour honorer sa mémoire.

La décision, bien que largement soutenue, doit encore franchir deux étapes formelles : elle sera soumise au vote du conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine, puis au conseil départemental des Yvelines, gestionnaire des collèges.

Pour Paul Marion, enseignant et président de l’association « Les amis de Samuel Paty », ce changement est une reconnaissance importante. « C’est un acte fort, qui montre que la ville de Conflans assume son histoire et la défend avec fierté », a-t-il déclaré. Il déplore néanmoins que cette décision ait mis plus de quatre ans à aboutir.

Une décision attendue mais retardée

L’idée de renommer le collège avait été évoquée dès les premiers jours après l’attentat en 2020, mais l’équipe pédagogique de l’époque, encore profondément affectée par le drame, s’était montrée réticente à l’idée. En raison du traumatisme laissé par l’assassinat de Samuel Paty, la communauté éducative et les parents d’élèves avaient préféré attendre que les derniers élèves ayant connu l’enseignant soient partis pour que le processus puisse se concrétiser.

Aujourd’hui, ce délai est écoulé, et la décision de rebaptiser l’établissement est saluée comme un hommage logique et nécessaire. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, a qualifié ce changement de « symbole fort » sur son compte X (ex-Twitter), confirmant l’approbation du conseil d’administration du collège.

Un hommage posthume qui se propage

L’assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020 a profondément marqué la France. Depuis, de nombreux établissements et lieux publics ont été rebaptisés à son nom, en hommage à son engagement pour les valeurs de la République et la liberté d’expression. Tout récemment, une rue de Vichy a été inaugurée en son nom en présence de sa famille.

Avec ce changement de nom du collège du Bois d’Aulne, Conflans-Sainte-Honorine rend un hommage durable à un homme qui a payé de sa vie son dévouement à l’enseignement.