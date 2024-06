Quatorze retenus s’échappent du CRA de Vincennes

Dans la nuit de samedi à dimanche, quatorze personnes se sont enfuies du Centre de rétention Vincennes, dans le XIIIe arrondissement de Paris. Une personne a néanmoins été interpellée par les forces de l’ordre et placée en garde à vue d’après Actu 17. Une enquête a été ouverte et les vidéos de surveillance vont être exploitées pour comprendre les circonstances de l’événement. Le site Actu 17 a réussi à se procurer une vidéo qui montre le lieu où le grillage a été dégradé et par lequel les évadés sont sortis.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle scène d’évasion se déroule au CRA de Vincennes. Onze autres retenus s’y étaient échappés en décembre dernier puis 8 le mois dernier.

Caspian de Ronchères