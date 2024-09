Quand Jean-Jacques Goldman dort dans votre lit : la surprise inattendue d’une hôte Airbnb

Cet été, Cathleen, une céramiste et hôte sur Airbnb, a vécu une expérience pour le moins surprenante en accueillant sans le savoir Jean-Jacques Goldman, l’une des personnalités les plus aimées en France. Le célèbre chanteur, accompagné de son épouse, avait réservé l’appartement de Cathleen pour une halte lors d’une randonnée à vélo dans la région.

Ne pouvant les accueillir le jour de leur arrivée, ce n’est que le lendemain que Cathleen a croisé ses locataires. « Ils m’ont saluée avec un sourire chaleureux », raconte-t-elle sur ses réseaux sociaux. Malgré une discussion de plusieurs minutes sur le séjour et la beauté de la région, Cathleen n’a d’abord pas reconnu l’artiste. Ce n’est qu’après avoir remarqué une certaine familiarité dans sa voix et son attitude qu’elle a eu un déclic : « La voix, le charisme, l’humilité… C’est alors que la révélation m’a frappée : j’étais en train de discuter avec Jean-Jacques Goldman. »

Face à cette découverte, elle n’a pu s’empêcher de lui demander : « Vous êtes bien Jean-Jacques Goldman ? » Le chanteur, avec son habituelle modestie, a simplement confirmé avec un sourire, poursuivant la conversation dans une ambiance encore plus détendue. « La dynamique a changé, mais l’atmosphère est restée chaleureuse. C’était comme si nous étions des amis de longue date », se souvient Cathleen. Au-delà de sa célébrité, elle décrit Goldman comme un homme passionné et profondément humble.

Cathleen a attendu la fin du mois d’août pour partager cette rencontre sur les réseaux sociaux, par respect pour la vie privée de l’artiste et pour éviter une affluence de curieux dans la petite ville de Scaër. Depuis, son logement a gagné en popularité, les locataires suivants étant ravis d’apprendre qu’ils séjournaient dans le même appartement que Jean-Jacques Goldman. « Ils n’en revenaient pas de dormir dans le lit où Jean-Jacques Goldman avait dormi », confie-t-elle.Cette rencontre a non seulement illuminé l’été de Cathleen, mais lui a également offert une belle leçon d’humilité de la part de l’un des artistes les plus admirés de France.