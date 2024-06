Projections électorales : Le RN en tête avec une majorité relative solide

À une semaine des élections législatives de 2024, le Rassemblement national (RN) semble en position de force pour remporter une majorité relative significative à l’Assemblée nationale, selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et La Tribune Dimanche.

Les intentions de vote

Avec 36% des intentions de vote, le RN et ses alliés pourraient obtenir entre 250 et 280 sièges à l’Assemblée nationale. La majorité absolue étant fixée à 289 sièges, le RN manquerait de peu cette majorité, ce qui pourrait entraîner une cohabitation avec le Président Emmanuel Macron. Jordan Bardella, président du RN, a toutefois déclaré qu’il refuserait de devenir Premier ministre sans majorité absolue, une position approuvée par 58% des Français selon le sondage.

Les autres forces politiques

Le Nouveau Front populaire, alliance de gauche, se positionne comme la principale opposition avec 27% des intentions de vote, ce qui pourrait leur attribuer entre 150 et 170 sièges. Le camp présidentiel « Ensemble », quant à lui, est crédité de 20% des intentions de vote, soit une projection de 90 à 110 sièges, marquant une perte significative par rapport aux 245 sièges actuels.

Les Républicains (LR), opposés à une alliance avec le RN, pourraient conserver entre 35 et 45 sièges avec leurs 10% d’intentions de vote. Les autres forces politiques, y compris les divers et régionalistes, pourraient obtenir entre 10 et 12 sièges.

Participation électorale

L’intention de voter est en hausse, avec 60% des inscrits sur les listes électorales déclarant être « tout à fait certains d’aller voter » et 11% « l’envisagent sérieusement ». Cela représente une augmentation par rapport aux législatives de 2022. Les taux de participation attendus varient selon les électorats, atteignant jusqu’à 91% chez les électeurs de Renaissance et 88% chez ceux de gauche.

Les jeunes de 18-24 ans montrent une forte intention de participer, avec 71% certains de voter ou y réfléchissant sérieusement, tandis que les 25-34 ans sont les moins mobilisés à 55%. Les 65 ans et plus présentent une intention de vote élevée à 80%.

Méthodologie du sondage

L’enquête a été réalisée auprès de 2.002 personnes, représentatives des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1.870 inscrits sur les listes électorales, interrogées par Internet du 19 au 21 juin 2024. La représentativité a été assurée selon la méthode des quotas basée sur des variables telles que le sexe, l’âge, la catégorie socio-professionnelle, la région de résidence et la catégorie d’agglomération. La marge d’erreur est comprise entre 1,0 et 2,6 points de pourcentage.