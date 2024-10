Prix Marcel Duchamp 2024 : les lauréats exposés au Centre Pompidou

Le Centre Pompidou accueille, du 2 octobre 2024 au 6 janvier 2025, l’exposition des quatre lauréats du Prix Marcel Duchamp 2024. Destiné à promouvoir les artistes français contemporains à l’international, le prix met cette année en avant Abdelkader Benchamma, Gaëlle Choisne, Angela Detanico & Rafael Lain, et Noémie Goudal.

Les œuvres présentées, qui oscillent entre dessin, installations et vidéo, abordent les thématiques de la relation entre l’homme et l’univers, les transformations naturelles et les mythes populaires. Chacune de leurs créations se fait l’écho des bouleversements sociaux, culturels et écologiques de notre époque.

Cette exposition, soutenue par l’Adiaf, offre un aperçu de l’avant-garde artistique française et confirme l’importance du Prix Marcel Duchamp dans la scène contemporaine. Une occasion unique de découvrir des talents qui questionnent notre monde et explorent de nouvelles formes d’expression.

Alice Leroy