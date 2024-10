Prix Goncourt 2024 : Kamel Daoud et Gaël Faye parmi les huit auteurs encore en lice

Le jury du prestigieux prix Goncourt a dévoilé, ce mardi 1er octobre, la deuxième sélection de l’édition 2024, réduisant la liste des prétendants à huit auteurs. Kamel Daoud et Gaël Faye, déjà considérés comme favoris lors de la première sélection, continuent de figurer parmi les candidats encore en course pour le prix littéraire le plus convoité en France. Les deux auteurs y sont nommés respectivement pour leurs romans Houris (Gallimard) et Jacaranda (Grasset), qui ont reçu un accueil critique très favorable depuis leur parution.

Les 8 romans qui composent la 2ème sélection du prix Goncourt ! pic.twitter.com/EHmunhRNxw — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) October 1, 2024

Les deux écrivains sont rejoints par six autres auteurs : Sandrine Collette (Madelaine avant l’aube), Hélène Gaudy (Archipels), Philippe Jaenada (La désinvolture est une bien belle chose), Maylis de Kerangal (Jour de ressac), Jean-Noël Orengo (Vous êtes l’amour malheureux du Führer) et Abdellah Taïa (Le Bastion des larmes). Parmi les absents remarqués de cette deuxième sélection figure Olivier Norek, dont le passage au roman historique avec Les Guerriers de l’hiver n’aura pas suffi à convaincre le jury. Cependant, l’auteur reste en compétition pour plusieurs autres prix littéraires d’importance, tels que le Renaudot et l’Interallié.

La prochaine étape de cette course aux Goncourt se tiendra le 22 octobre à Bucarest, où le jury annoncera les quatre finalistes. Le lauréat de cette 50e édition sera quant à lui dévoilé le 4 novembre, lors de la traditionnelle cérémonie au restaurant Drouant à Paris. La compétition s’annonce serrée, avec des œuvres de genres et de styles variés qui captivent aussi bien par leur originalité que par leur force narrative.

En parallèle, l’absence d’Olivier Norek dans la liste finale n’a pas entamé la reconnaissance de son travail, puisqu’il reste en lice pour d’autres distinctions majeures cette année. De nombreux rendez-vous littéraires attendent l’auteur cet automne, marquant une saison particulièrement chargée pour l’écrivain.

Alice Leroy