Prix du public au Festival du film de Toronto : Emilia Pérez de Jacques Audiard se classe deuxième derrière The Life of Chuck

Le dernier long-métrage The Life of Chuck, inspiré d’une nouvelle de Stephen King, a raflé le Prix du public au Festival international du film de Toronto (TIFF), dimanche 15 septembre 2024. Ce festival, le plus important en Amérique du Nord, a également honoré la comédie musicale audacieuse Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui décroche la deuxième place, suivie d’Anora, Palme d’or à Cannes, en troisième position.

Réalisé par Mike Flanagan, The Life of Chuck est une adaptation de La Vie de Chuck, une nouvelle de Stephen King publiée en 2020. Le film raconte l’histoire de Charles Krantz, joué par Tom Hiddleston, un banquier dont la vie est narrée à rebours dans un contexte apocalyptique. Présenté en première mondiale à Toronto, le film est toujours en quête d’un distributeur, mais sa victoire pourrait rapidement changer la donne.

Le Prix du public du TIFF est reconnu pour annoncer les futurs succès aux Oscars. Ces dernières années, des films comme Green Book et Nomadland ont remporté ce prix avant de décrocher l’Oscar du meilleur film. En 2023, le lauréat du prix, American Fiction, avait reçu cinq nominations aux Oscars et remporté le prix du meilleur scénario adapté.

Le cinéma français à l’honneur

Le cinéma français n’est pas en reste au TIFF cette année. The Substance de Coralie Fargeat, récompensé pour son scénario à Cannes, a décroché le Prix du public dans la catégorie Midnight Madness. Ce prix, qui célèbre le cinéma de genre, avait déjà été attribué à Titane de Julia Ducournau en 2021, une œuvre qui a elle aussi marqué le festival avec son style « body horror ».

Juliette Binoche, une autre grande figure du cinéma français, a brillé au festival avec la présentation en première mondiale de The Return, réalisé par Uberto Pasolini. Ce film marque ses retrouvailles à l’écran avec Ralph Fiennes, son partenaire dans The English Patient, pour lequel elle avait remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1997.

Le TIFF a une fois de plus attiré des stars internationales, avec la présence de célébrités comme Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Jude Law, Salma Hayek, et Denzel Washington, consolidant sa réputation comme l’un des rendez-vous incontournables du cinéma mondial.

Alice Leroy