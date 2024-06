Prix du gaz, interdiction du CBD, facilité de l’accès aux antibiotiques : ce qui change le 1er juin pour les Français

Un certain nombre de changements importants entrent en vigueur en France ce mois de juin, touchant divers aspects de la vie quotidienne des Français.

Hausse du prix du gaz

Au 1er juin 2024, la part variable TTC du prix du gaz augmente de deux euros/MWh pour les consommateurs types cuisson/eau chaude et chauffage. Le prix repère moyen HT est en hausse de 2,3%, passant de 75,96 euros/MWh à 77,62 euros/MWh, et le prix repère moyen TTC est en hausse de 1,8%, passant de 111,19 euros/MWh à 113,19 euros/MWh

Interdiction de Vente du CBD

De nouveaux composés dérivés du cannabis ont été inscrits sur la liste des stupéfiants par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et seront interdits à partir du 3 juin 2024. Les substances concernées sont les cannabinoïdes hémisynthétiques H4-CBD et H2- CBD, dérivés de la transformation des composés naturels de la plante par un processus chimique, ainsi que les cannabinoïdes purement synthétiques. Ces produits sont disponibles à la vente sur internet et dans des boutiques de CBD, et se présentent sous diverses formes telles que l’huile, la résine, l’herbe, le spray, les bonbons ou gommes à mâcher, ainsi que les liquides pour cigarettes électroniques.

Fin des Voies Sans Nom

À partir du 1er juin 2024, toutes les communes françaises, y compris celles de moins de 2 000 habitants, doivent nommer l’intégralité de leurs rues, allées et impasses. Ce changement concerne environ 1,8 million de Français et vise à faciliter l’intervention des secours, la livraison de colis ou de courriers, et la simplification du déploiement de la fibre optique/

Procédures médicales simplifiées

C’est une petite révolution dans la vie des Français : désormais, les pharmaciens pourront délivrer des antibiotiques sans que les patients n’aient besoin d’avoir une ordonnance d’un médecin. Mais attention, cela ne concerne que le traitement des angines et des cystites. Une mesure salutaire destinées à désengorger certains cabinets et réduire les coûts pour la sécurité sociale. Dans la même lignée, les opticiens pourront eux-mêmes ajuster la correction des lunettes si les verres ne sont pas ou plus adaptés aux patients, évitant ainsi des allers-retours chez un ophtalmologiste…