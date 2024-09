Prix de l’humour politique 2024 : Bruno Retailleau et Bruno Le Maire parmi les favoris

Le célèbre Prix « Press Club, Humour et Politique », qui récompense chaque année la phrase politique la plus amusante, volontaire ou non, vient de dévoiler sa deuxième sélection pour l’édition 2024. Parmi les nouveaux candidats, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et l’ancien ministre de l’Économie Bruno Le Maire figurent en bonne place.

Bruno Retailleau, alors président du groupe LR au Sénat, s’était illustré par une déclaration piquante sur RTL en juin dernier : « Le macronisme, certains ont dit que c’est un hyper-centrisme, je pense que c’est d’abord un égocentrisme. » Une phrase qui avait fait sourire tout autant que réfléchir, propulsant Retailleau parmi les favoris pour ce prix qui célèbre l’humour (volontaire ou non) des responsables politiques.

De son côté, Bruno Le Maire, ancien ministre de l’Économie, a également retenu l’attention du jury pour avoir défendu son bilan de manière audacieuse. « Si aujourd’hui notre niveau de dette est élevé, c’est parce que j’ai sauvé l’économie française », avait-il déclaré sur BFMTV, une phrase qui ne manque pas d’ironie au vu des défis budgétaires actuels.

D’autres personnalités se sont également distinguées par leurs petites phrases, notamment Jordan Bardella, Éric Dupond-Moretti et Ségolène Royal. La compétition s’annonce donc serrée pour décrocher le titre de la « phrase la plus hilarante de l’année ». Une troisième et dernière sélection est prévue en novembre, avant l’annonce du grand gagnant en fin d’année.

Le jury du prix est présidé par le journaliste Bernard de la Villardière, qui a rappelé que l’humour reste une arme redoutable en politique, mais aussi une manière d’apporter un peu de légèreté dans les débats parfois tendus. Cette nouvelle édition promet encore une belle compétition où l’humour se mêle à la politique, pour le plus grand plaisir du public.