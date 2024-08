Prisca Thevenot décerne une « médaille d’or de l’indécence et de l’anti-France » à LFI

À peine les Jeux olympiques de Paris 2024 terminés, la scène politique française retrouve ses tensions. Ce lundi 12 août, Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement démissionnaire, n’a pas hésité à attaquer La France insoumise (LFI) en déclarant que le parti mériterait une « médaille d’or de l’indécence et de l’anti-France » pour les propos tenus par l’une de ses députées durant la compétition.

Prisca Thevenot réagissait particulièrement aux déclarations d’Ersilia Soudais, députée LFI de Seine-et-Marne, qui avait affirmé sur les réseaux sociaux que « la France est un pays islamophobe » en réponse à l’interdiction du port du voile pour les athlètes françaises pendant les JO. Soudais avait également critiqué l’interprétation de la laïcité, suggérant que beaucoup ne comprenaient pas correctement la loi de 1905. Des propos qui ont suscité l’indignation de plusieurs figures politiques.

En réponse, Prisca Thevenot a rappelé l’importance de respecter la laïcité, soulignant que la France est un pays laïque et que ce principe doit être observé. Selon elle, La France insoumise adopte « un discours anti-France en permanence », s’attaquant systématiquement aux forces de l’ordre, à la justice, aux médias et à la laïcité. Elle a également critiqué Jean-Luc Mélenchon et son parti pour leur tendance à « conflictualiser » tous les débats, au point de se marginaliser par rapport aux valeurs républicaines.

Alice Leroy