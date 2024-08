Princesse Reema Bandar : la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, un tremplin pour l’Inclusion des femmes dans le Sport

La Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, promue par Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane (MBS), marque un tournant historique pour le royaume. Cette ambition de transformation profonde vise à diversifier l’économie, moderniser la société, et surtout, à promouvoir un rôle accru des femmes dans tous les secteurs, y compris le sport. Au cœur de cette révolution sociale, la princesse Reema Bandar Al Saud se distingue comme une figure emblématique.

Récemment, la sénatrice Nathalie Goulet a eu l’honneur de recevoir Son Altesse Royale la princesse Reema Bandar Al Saud, ambassadrice d’Arabie Saoudite aux États-Unis. Lors de cette visite en France, la princesse Reema était accompagnée de l’ambassadeur Fahad al Ruwaily, représentant du royaume d’Arabie Saoudite à Paris. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de sa participation aux travaux du Comité international olympique et du Comité olympique et paralympique saoudien, dont elle est un membre influent.

La princesse Reema joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des réformes incluses dans la Vision 2030, particulièrement en ce qui concerne l’inclusion des femmes dans le sport. Sous sa direction, le ministère des Sports du royaume a lancé plusieurs initiatives visant à encourager la participation des femmes dans les compétitions nationales et internationales. Son engagement ne se limite pas à la défense des droits des athlètes féminines, mais s’étend également à l’élargissement des infrastructures sportives accessibles aux femmes à travers le pays.

Lors de la rencontre avec la sénatrice Nathalie Goulet, plusieurs sujets d’actualité ont été abordés, notamment les récents succès sportifs des athlètes saoudiennes et les projets de coopération entre la Normandie et l’Arabie Saoudite. Ce dialogue marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales, avec des perspectives prometteuses pour des échanges sportifs et culturels enrichissants.

La Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, par la voix et l’action de la princesse Reema Bandar Al Saud, démontre la volonté du royaume de s’ouvrir au monde tout en valorisant le potentiel de ses citoyennes. Cette dynamique de transformation ne se limite pas à la modernisation économique, mais s’étend à une redéfinition des rôles sociaux, où les femmes occupent désormais une place de choix.

En conclusion, la visite de la princesse Reema en France symbolise non seulement l’engagement du royaume envers l’inclusion des femmes dans le sport, mais aussi une ouverture vers de nouvelles formes de coopération internationale, ancrées dans les valeurs de respect et d’égalité prônées par la Vision 2030. La Normandie pourrait ainsi devenir un partenaire clé dans cette ambitieuse feuille de route, portée par des leaders visionnaires comme la princesse Reema Bandar Al Saud.