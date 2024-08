Présidentielle américaine : qui sera le colistier de Kamala Harris ?

Un tweet de Cherelle Parker, la maire de Philadelphie, a provoqué une onde de choc ce vendredi en suggérant que Kamala Harris aurait choisi Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, comme colistier. Cette annonce, publiée trois jours avant l’annonce officielle prévue, a été rapidement supprimée.

Dans son message, Parker écrivait : « Je suis fière d’être de retour avec autant de dirigeants de toute notre région qui soutiennent Kamala Harris pour la présidence et Josh Shapiro pour la vice-présidence ! Nous sommes une VILLE, une RÉGION et un Commonwealth uni ! » Accompagné d’images d’une conférence de presse récente, le tweet se terminait par : « Josh Shapiro pour vice-président. » Parker ajoutait également : « Et je ne peux pas penser à un meilleur partenaire que notre gouverneur, Josh Shapiro. »

Cette révélation, bien que surprenante, a été rapidement mise en doute. Ernest Owens, journaliste, a confirmé la rumeur en affirmant que la vidéo était prévue pour lundi, après l’annonce officielle. En revanche, Sean Collins Walsh du Philadelphia Inquirer a rectifié en affirmant qu’il s’agissait d’un simple message de soutien envers Shapiro, et non d’une confirmation de nomination.

Les Candidats Pressentis pour la Vice-Présidence

Avec l’élection présidentielle de novembre qui approche, Kamala Harris doit bientôt choisir son colistier. Ce choix est crucial, car le colistier deviendra vice-président si Harris l’emporte. Voici un aperçu des candidats les plus souvent mentionnés :

1. Josh Shapiro, Gouverneur de Pennsylvanie

Shapiro, 51 ans, est vu comme une étoile montante du Parti démocrate. Ancien procureur général de Pennsylvanie, il est populaire dans un État clé pour les élections. Son soutien à des politiques telles que l’augmentation du salaire minimum et la réduction des impôts sur les sociétés pourrait séduire un électorat modéré.

2. Andy Beshear, Gouverneur du Kentucky

Beshear, 46 ans, a réussi à se faire élire dans un État conservateur. Sa position sur des questions telles que l’interruption volontaire de grossesse et son approche modérée pourraient attirer des électeurs républicains modérés, mais son influence sur le résultat de l’élection présidentielle semble limitée.

3. Mark Kelly, Sénateur de l’Arizona

Ancien astronaute et sénateur depuis 2020, Kelly est un candidat notable pour son engagement sur les questions liées à l’immigration, un sujet crucial pour l’élection. Cependant, son manque de soutien pour le Pro Act, un projet de loi important pour les syndicats, pourrait jouer contre lui.

4. Tim Walz, Gouverneur du Minnesota

Walz, 59 ans, est reconnu pour sa gestion efficace, notamment en réponse aux événements après la mort de George Floyd. Sa connaissance de Washington et son expérience en tant que législateur pourraient faire de lui un bon complément à Harris, bien que son impact sur le vote national reste incertain.

Les Outsiders

1. Pete Buttigieg, Secrétaire aux Transports

Ancien maire et candidat malheureux à la présidentielle en 2020, Buttigieg, 42 ans, est connu pour son charisme et ses compétences oratoires. Cependant, son mandat en tant que secrétaire aux Transports a été marqué par plusieurs controverses.

2. Gina Raimondo, Secrétaire au Commerce

Bien que Raimondo, ancienne gouverneure de Rhode Island, soit peu connue du grand public, elle est louée pour ses efforts dans la relance de l’industrie manufacturière. Sa nomination semble cependant peu probable en raison de son faible profil médiatique.

3. Jay Robert Pritzker, Gouverneur de l’Illinois

Pritzker, 59 ans, est un démocrate modéré avec une fortune considérable. Bien que son État soit solidement démocrate, il pourrait apporter un soutien financier significatif, même si son impact électoral pourrait être limité.

4. Wes Moore, Gouverneur du Maryland

Moore, 45 ans, est le premier gouverneur noir du Maryland et un ancien militaire. Bien qu’il soit perçu comme un talent prometteur, son manque d’expérience politique et la solidité démocratique de son État le rendent moins probable pour ce poste.

Le choix final de Kamala Harris aura des implications majeures pour sa campagne et pourrait influencer l’issue de l’élection présidentielle. Le nom du colistier pourrait être un facteur décisif pour mobiliser les électeurs et équilibrer les forces en présence.